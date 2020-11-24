«Не боюсь»: Слава Каминская рассказала о своем отношении к пандемии коронавируса

Украинская певица Слава Каминская поделилась с подписчиками рассуждениями о коронавирусе.

Слава Каминская рассказала о своем отношении к коронавирусу instagram.com/babaslavka

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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала фото со съемок. На кадре знаменитость позирует в женственном образе со сдержанным макияжем и легкими локонами на волосах. Под публикацией знаменитость призналась, что из-за роста числа заболевших, ее отношение к пандемии изменилось. Звезда попросила, чтобы подписчики рассказали, как у них протекало данное заболевание:

«Друзья, вопрос важной важности!

Кто тут у меня болел 👑?

Расскажите детали: как протекало, что по самочувствию, как долго было?

И, главное, как ваше моральное состояние в связи с событиями?

Я не болела, не боюсь, но, смотря на все происходящее, начинаю менять свое мнение».

Поклонники откликнулись на просьбу любимой исполнительницы, и подробно описали свое состояние во время недуга. Большинство фанатов во время болезни испытывали сильную головную боль и отсутствие обоняния и вкуса.

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