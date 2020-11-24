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«Не боюсь»: Слава Каминская рассказала о своем отношении к пандемии коронавируса

Комментариев: 2
Украинская певица Слава Каминская поделилась с подписчиками рассуждениями о коронавирусе.

Слава Каминская рассказала о своем отношении к коронавирусу
Слава Каминская рассказала о своем отношении к коронавирусу
instagram.com/babaslavka

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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала фото со съемок. На кадре знаменитость позирует в женственном образе со сдержанным макияжем и легкими локонами на волосах. Под публикацией знаменитость призналась, что из-за роста числа заболевших, ее отношение к пандемии изменилось. Звезда попросила, чтобы подписчики рассказали, как у них протекало данное заболевание:

«Друзья, вопрос важной важности!
Кто тут у меня болел 👑?
Расскажите детали: как протекало, что по самочувствию, как долго было?
И, главное, как ваше моральное состояние в связи с событиями?
Я не болела, не боюсь, но, смотря на все происходящее, начинаю менять свое мнение».

Поклонники откликнулись на просьбу любимой исполнительницы, и подробно описали свое состояние во время недуга. Большинство фанатов во время болезни испытывали сильную головную боль и отсутствие обоняния и вкуса.

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Теги: Слава Каминская, певица, фото, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (2)
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KоляТашлинков    24.11.2020, 10:29
Оценка:  -22
KоляТашлинков
"Не боюсь трахаться на износ с коронавирусными братьями Меладзе,Стасом Барецким и Олегом Газмановым по прозвищу"секс-есаул"&qu ot;-Слава Каминская рассказала о своём отношении к сексу во время пандемии коронавируса.
гость  (аноним)  24.11.2020, 10:16
Оценка:  0
гость
Не расслабляйтесь, болезнь очень коварная, особенно для пожилых.
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