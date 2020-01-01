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"Оторва" Майли Сайрус показала, какой милашкой была в детстве

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Певица Майли Сайрус слила в Сеть редкие кадры из семейного архива.
"Оторва" Майли Сайрус показала, какой милашкой была в детстве
"Оторва" Майли Сайрус показала, какой милашкой была в детстве
instagram.com/mileycyrus

В понедельник, 23 ноября, актриса и поп-певица Майли Сайрус отметила день рождения. Артистке исполнилось 28 лет. По случаю праздника именинница решила показать поклонникам, какой милашкой была в детстве.

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Для этого знаменитость разместила на своей странице в Инстаграм несколько видео, где были собраны различные моменты из жизни маленькой Майли. На архивных кадрах можно увидеть, как Сайрус катается на роликах, танцует дома и в группе поддержки, задувает свечи на праздничном торте и поздравляет Бритни Спирс с Новым годом.

“Поздравляю Бритни Спирс с Новым годом и преодолеваю страхи! Спасибо, что сделали мою жизнь такой невероятно радостной! Ценю вас! ☠️⚔️🤘🏼🖤🍒🎸  🚬🏍💉  🕸  🚭⛓🎯 - да, я удалила и загрузила в цвете, потому что у меня день рождения, и я могу делать все, что захочу... как я делаю каждый год“, - подписала один из роликов Майли Сайрус.

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Теги: Майли Сайрус
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Источник: ivonа bigmir)net

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