Узнайте, какие актеры и актрисы чаще других раздеваются в кино.

Названы имена актеров, которые чаще всех оголялись в фильмах Getty images

Эксперты развлекательного портала Bingo Sites составилb рейтинг голливудских актеров и актрис, которые чаще всех снимались обнаженными в фильмах.

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Так, ТОП-10 среди мужчин возглавил исполнитель роли Джеймса Бонда Дэниел Крейг с результатом 1278 секунд оголенных сцен.

Дэниел Крейг Getty images

На втором месте в рейтинге расположился американский актер, звезда боевиков “Рокки“ и “Рэмбо“ Сильвестр Сталлоне (1117 секунд). Тройку лидеров замыкает актер фильма “Джентельмены“ Мэттью Макконахи (1026 секунд).

В ТОП-10 по количеству обнаженных сцен в кино среди мужчин также вошли:

4. Джейк Джилленхол - 913 секунд

5. Майкл Фассбендер - 853 секунды

6. Кристиан Бэйл - 833 секунды

7. Чарли Ханнэм - 799 секунд

8. Колин Фаррелл - 730 секунд

9. Леонардо Ди Каприо - 724 секунды

10. Зак Эфрон - 694 секунды

Названы имена актеров, которые чаще всех оголялись в фильмах

А вот женский ТОП-10 возглавила французская актриса Ева Грин, которая снималась в таких картинах, как “Казино Рояль“, “Мечтатели“ и “Дом странных детей Мисс Перегрин“. Знаменитость позировала в кино без одежды 1730 секунд.

Ева Грин Getty images

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Второе место рейтинга досталось обладательнице “Оскара“, британской актрисе Хеллен Миррен (1496 секунд). А третьей стала голливудская кинозвезда Анджелина Джоли с результатом 1459 секунд.

В ТОП-10 женского рейтинга также вошли:

4. Джуно Темпл - 1391 секунда

5. Николь Кидман - 1284 секунды

6. Пенелопа Крус - 1171 секунда

7. Шарлиз Терон - 1004 секунды

8. Розанна Аркетт - 975 секунд

9. Хелен Хант - 886 секунд

10. Алисия Викандер - 866 секунд

Названы имена актрис, которые чаще всех оголялись в фильмах Скриншот

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