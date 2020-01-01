Названы имена актеров, которые чаще всех оголялись в фильмах
Эксперты развлекательного портала Bingo Sites составилb рейтинг голливудских актеров и актрис, которые чаще всех снимались обнаженными в фильмах.
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Так, ТОП-10 среди мужчин возглавил исполнитель роли Джеймса Бонда Дэниел Крейг с результатом 1278 секунд оголенных сцен.
На втором месте в рейтинге расположился американский актер, звезда боевиков “Рокки“ и “Рэмбо“ Сильвестр Сталлоне (1117 секунд). Тройку лидеров замыкает актер фильма “Джентельмены“ Мэттью Макконахи (1026 секунд).
В ТОП-10 по количеству обнаженных сцен в кино среди мужчин также вошли:
- 4. Джейк Джилленхол - 913 секунд
- 5. Майкл Фассбендер - 853 секунды
- 6. Кристиан Бэйл - 833 секунды
- 7. Чарли Ханнэм - 799 секунд
- 8. Колин Фаррелл - 730 секунд
- 9. Леонардо Ди Каприо - 724 секунды
- 10. Зак Эфрон - 694 секунды
А вот женский ТОП-10 возглавила французская актриса Ева Грин, которая снималась в таких картинах, как “Казино Рояль“, “Мечтатели“ и “Дом странных детей Мисс Перегрин“. Знаменитость позировала в кино без одежды 1730 секунд.
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Второе место рейтинга досталось обладательнице “Оскара“, британской актрисе Хеллен Миррен (1496 секунд). А третьей стала голливудская кинозвезда Анджелина Джоли с результатом 1459 секунд.
В ТОП-10 женского рейтинга также вошли:
- 4. Джуно Темпл - 1391 секунда
- 5. Николь Кидман - 1284 секунды
- 6. Пенелопа Крус - 1171 секунда
- 7. Шарлиз Терон - 1004 секунды
- 8. Розанна Аркетт - 975 секунд
- 9. Хелен Хант - 886 секунд
- 10. Алисия Викандер - 866 секунд
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