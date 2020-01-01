Кайли Дженнер засветила свои прелести в бархатном монокини с вырезом
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Популярная модель Кайли Дженнер на своей странице в Инстаграм опубликовала снимок, где предстала в бархатном монокини с очень глубокими вырезами на бедрах и в области груди. Откровенный наряд подчеркнул аппетитные формы знаменитости. Экстравагантный образ Кайли дополнила золотыми украшениями: подвеской на шее с именем дочери и тонкой цепочкой на талии. Также звезда сделала яркий макияж и надела парик с длинными светлыми волосами, в котором появляется практически на всех фото.
Дженнер часто радует поклонников откровенными снимками, поэтому очередное фото не вызвало удивления у фанатов:
«Королева!»
«Суперзвезда».
«Идеальная».
«Просто огонь!»
«Я люблю тебя, королева».
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