Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками фото с отдыха.

Светлана Лобода показала пышный бюст на берегу моря instagram.com/lobodaofficial

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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала пляжный снимок. На кадре знаменитость позирует в белом топе с открытыми плечами и пышными рукавами. Откровенный образ приковывает взгляд к зоне декольте. Нежный облик артистка дополнила ультрамодными солнцезащитными очками и множеством массивных украшений. Волосы звезда решила собрать, а лицо не перегружать косметикой, хвастаясь естественной красотой.

Лобода запечатлела себя на берегу моря, где виднеются пальмы и солнечная погода.

Поклонники восхитились внешним видом любимой исполнительницы, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Бомбическая!» « У Вас идеальная внешность, прекрасная везде». «Шикарная». «Какая симпатичная». «Королева».

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