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Светлана Лобода показала пышный бюст на берегу моря

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Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками фото с отдыха.

Светлана Лобода показала пышный бюст на берегу моря
Светлана Лобода показала пышный бюст на берегу моря
instagram.com/lobodaofficial

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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала пляжный снимок. На кадре знаменитость позирует в белом топе с открытыми плечами и пышными рукавами. Откровенный образ приковывает взгляд к зоне декольте. Нежный облик артистка дополнила ультрамодными солнцезащитными очками и множеством массивных украшений. Волосы звезда решила собрать, а лицо не перегружать косметикой, хвастаясь естественной красотой.

Лобода запечатлела себя на берегу моря, где виднеются пальмы и солнечная  погода.

Поклонники восхитились внешним видом любимой исполнительницы, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Бомбическая!»

« У Вас идеальная внешность, прекрасная везде».

«Шикарная».

«Какая симпатичная».

«Королева».

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Теги: Светлана Лобода, певица, фото, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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