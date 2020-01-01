Светлана Лобода показала пышный бюст на берегу моря
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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала пляжный снимок. На кадре знаменитость позирует в белом топе с открытыми плечами и пышными рукавами. Откровенный образ приковывает взгляд к зоне декольте. Нежный облик артистка дополнила ультрамодными солнцезащитными очками и множеством массивных украшений. Волосы звезда решила собрать, а лицо не перегружать косметикой, хвастаясь естественной красотой.
Лобода запечатлела себя на берегу моря, где виднеются пальмы и солнечная погода.
Поклонники восхитились внешним видом любимой исполнительницы, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Бомбическая!»
« У Вас идеальная внешность, прекрасная везде».
«Шикарная».
«Какая симпатичная».
«Королева».
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