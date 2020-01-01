«Какая пластика!»: Лилия Ребрик зажигательно станцевала со старшей дочерью

Украинская актриса Лилия Ребрик поделилась с подписчиками милым видеороликом.

Лилия Ребрик зажигательно станцевала со старшей дочерью instagram.com/liliia.rebrik

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Популярная телеведущая Лилия Ребрик на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где ритмично двигается под музыку со старшей дочерью. На кадрах знаменитость в игровой форме привлекла Диану к утренней зарядке. По словам Лилии, только своим примером можно привить ребенку полезные привычки:

«Секрет полягає в тому, що заохочувати дитину до корисних звичок потрібно тільки в ігровій формі, ну і своїм прикладом (мамі не завадить).

Дітям- цікаво, мамі- корисно, а татові- ммм😍😍😍».

Поклонники восхитились жизнерадостностью звездной семьи, и рассыпались в комплиментах:

«Лиля, я балдею от того, как вы тянете носочек. Как это красиво!» «Лиличка, это супер! Вы очень позитивные! Хорошего Вам настроения». «Здорово! Какая пластика! Какая классная энергия, Лилия!» «Вы супер!»

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