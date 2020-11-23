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Очень секси: Слава Каминская засветила аппетитные формы в откровенном наряде

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Украинская певица Слава Каминская поделилась с подписчиками соблазнительным фото.

Слава Каминская засветила аппетитные формы в откровенном наряде
Слава Каминская засветила аппетитные формы в откровенном наряде
instagram.com/babaslavka

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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальный снимок. На черно-белом кадре знаменитость позирует в сетчатых колготах и боди. Звезда запечатлена в соблазнительной позе на полу, рядом с кроватью. Томный  взгляд придал облику таинственности, а откровенный наряд выигрышно подчеркнул длинные ноги артистки. Образ певица дополнила легкими локонами на волосах.

Под публикацией Слава посоветовала фанатам наслаждаться каждым прожитым днем:

«Живите сегодняшним днём❤
Планируйте моменты радости в обыденных вещах и прекратите откладывать счастье на послезавтра».

Поклонники восхитились сексуальностью Каминской, и рассыпались в комплиментах:

«Какая ты богиня!»

«Вау! Фото просто огонь».

«Боже, какая вы красивая».

«Самая лучшая».

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Теги: Слава Каминская, певица, фото, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  23.11.2020, 12:40
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