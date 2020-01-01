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«Копия папы»: Катя Осадчая умилила поклонников фото младшего сына

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Украинская журналистка Катя Осадчая поделилась с подписчиками фото младшего сына.

Катя Осадчая умилила поклонников фото младшего сына
Катя Осадчая умилила поклонников фото младшего сына
instagram.com/kosadcha

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Популярная телеведущая Катя Осадчая на своей странице в Инстаграм опубликовала снимок, где запечатлен ее ребенок. На кадре звездный сын Иван стоит возле стены и закрывает глазки руками. Как оказалось, мальчишка играет со своими родителями в прятки. Под публикацией телезвезда рассказала об этом подписчикам:

«А що робите ви осінніми вечорами? Ми з @gorbunovyuriy ховаємося 😂 #хованки #івангорбунов».

Поклонники умилились трогательным снимком Ивана, а некоторые смогли определить сходство с Юрием Горбуновым, несмотря на то, что фото ребенка сделано со спины:

«Какое наслаждение эти маленькие детки».

«Так мило!»

«Очень круто».

«Даже не нужно смотреть чье фото. Сразу видно Юрия Горбунова в миниатюре. Сын – маленькая копия папы».

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Теги: Катя Осадчая, телеведущая, фото, сын, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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