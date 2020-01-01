Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Екатерина Кухар поразила поклонников откровенным образом

Комментариев: 0
Украинская прима-балерина Екатерина Кухар поделилась с подписчиками сексуальным фото.

Екатерина Кухар поразила поклонников откровенным образом
Екатерина Кухар поразила поклонников откровенным образом
instagram.com/ekaterinakukhar_official

Читай также: Редкий кадр: Надежда Мейхер впервые показала своего 18-летнего сына

Судья проекта «Танці з зірками 2020» Екатерина Кухар на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где предстала в соблазнительном образе. На кадре знаменитость позирует в силуэтном платье с вырезом на талии. Верх наряда напоминает белый топ, а низ – черную юбку с разрезом, который оголяет стройную ножку. Образ Екатерина дополнила туфлями на шпильке, собранными волосами и необычными аксессуарами.

Под публикацией Кухар написала так:

«Танец — это вертикальное выражение горизонтального желания...»

Поклонники восхитились внешним видом балерины, и рассыпались в комплиментах:

“Очень красивый образ“.

“Вы шикарная“.

“Красиво и так эстетично. Линии тела идеально дополнятся линиями одежды“.

“Вы невероятно красивая“.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Екатерина Кухар, прима-балерина, фото, личная жизнь звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь