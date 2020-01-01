Екатерина Кухар поразила поклонников откровенным образом
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Судья проекта «Танці з зірками 2020» Екатерина Кухар на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где предстала в соблазнительном образе. На кадре знаменитость позирует в силуэтном платье с вырезом на талии. Верх наряда напоминает белый топ, а низ – черную юбку с разрезом, который оголяет стройную ножку. Образ Екатерина дополнила туфлями на шпильке, собранными волосами и необычными аксессуарами.
Под публикацией Кухар написала так:
«Танец — это вертикальное выражение горизонтального желания...»
Поклонники восхитились внешним видом балерины, и рассыпались в комплиментах:
“Очень красивый образ“.
“Вы шикарная“.
“Красиво и так эстетично. Линии тела идеально дополнятся линиями одежды“.
“Вы невероятно красивая“.
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