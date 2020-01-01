Британская певица Виктория Бекхэм подняла подписчикам настроение, пошутив над супругом.

Виктория Бекхэм высмеяла мужа за комично белые зубы instagram.com/victoriabeckham

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Популярная исполнительница Виктория Бекхэм на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, на котором рассматривает подарок от поклонника. На кадре знаменитость рассматривает адвент-календарь с изображением всей ее семьи, который подарил преданный фанат. Этот календарь помогает отсчитывать дни до праздников, и каждый день радует каким-нибудь сюрпризом - под датами спрятаны небольшие презенты.

В видео звезда показательно приревновала мужа, обратив внимание на семейное фото, где Дэвид широко улыбается:

«Посмотрите, какие шикарные зубы у Дэвида! Он что, для кого-то другого их сделал?», - пошутила Виктория.

Совсем недавно Дэвид тоже посмеялся над любимой женой из-за ее зубов. На одном из редких снимков Виктория улыбнулась, что не совсем характерно для нее, а муж не упустил возможность написать комментарий к фото:

«Какие у нее белые зубы! Как у Росса из «Друзей», — Бекхэм вспомнил сюжет сериала, где Росс Геллер, готовясь к свиданию, сделал отбеливание зубов, после чего его ослепительная улыбка стала главной хохмой серии.

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