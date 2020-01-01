«Моя лучшая подружка»: Джиджи Хадид поделилась фото с новорожденной дочерью

Американская супермодель Джиджи Хадид поделилась с подписчиками милым фото с дочерью.

Джиджи Хадид поделилась фото с новорожденной дочерью instagram.com/gigihadid

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Известная топ-модель Джиджи Хадид на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с малышкой. На кадрах знаменитость позирует с новорожденной доченькой на семейной ферме в Пенсильвании. В этой местности девушка провела большую часть своей беременности, поскольку желает для своего ребенка приватной жизни, вдали от лишних глаз.

На снимке Хадид запечатлена в спортивном костюме и вязаном кардигане, устало глядя вдаль. В то время как дочь крепко спит в слинге, уткнувшись в ее грудь.

Под публикацией новоиспеченная мама написала так:

«Совершенно новый вид занятий и усталости. Но она моя лучшая подруга, и она рано получила рождественские украшения».

25-летняя модель на последних сроках беременности устроила обнаженную фотосессию, и регулярно публикует снимки с малышкой, однако раскрывать имя дочери Джиджи не намерена, так же, как и показывать лицо крошки.

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