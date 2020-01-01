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Елена-Кристина Лебедь показала, как провела выходные в компании Розенко

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Невеста политика Павла Розенко, ведущая Елена-Кристина Лебедь поделилась яркими кадрами из пляжа.
Елена-Кристина Лебедь показала, как провела выходные в компании Розенко
Елена-Кристина Лебедь показала, как провела выходные в компании Розенко
instagram.com/elena_kristina_lebed

Звезда проекта “Аферисты в Сетях“, тележурналистка Елена-Кристина Лебедь поделилась свежими фотографиями со своим возлюбленным, бывшим вице-премьер-министром Украины Павлом Розенко.

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На своей странице в Инстаграм 29-летняя знаменитость показала, как провела карантин выходного дня с 50-летней бойфрендом. Судя по снимках, пара решила взять домашнего любимца Сару и вместе с ней отправится на прогулку по безлюдному пляжу.

На фото Елена-Кристина позировала в полосатом пальто, серых джинсах и черных кроссовках, а Павел был одет в яркую красную куртку, джинсы и серые кроссовки. Влюбленные весело проводили время со своей собакой.

“Карантин выходного дня соблюдается - пляжи свободны 🤘🙈🙈🙈 Думали искупаться, но Сара без купальника отказалась - причём, резко!“, - с юмором подписала снимки Лебедь.

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Теги: Елена-Кристина Лебедь, Павел Розенко
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Источник: Ivonа bigmir)net

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