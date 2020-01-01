Невеста политика Павла Розенко, ведущая Елена-Кристина Лебедь позировала в подвенечном наряде.

Звезда проекта “Аферисты в Сетях“ и возлюбленная бывшего вице-премьер-министром Украины Павла Розенко, тележурналистка Елена-Кристина Лебедь удивила подписчиков новой публикацией.

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На своей странице в Инстаграм 29-летняя девушка заинтриговала фанов свежим снимком, где она запечатлена в свадебном наряде. Рыжеволосая красотка позировала на камеру в белом кружевном платье с оголенными плечами и прозрачными рукавами. Образ невесты Лебедь дополнила голубым поясом и небольшой фатой.

“Я такооооооооое вам вечером расскажу!!!!!!🤩🤩🤩“, - написала Елена-Кристина под фото.

"Неужели в РАГС?": Елена-Кристина Лебедь заинтриговала снимком в свадебном платье instagram.com/elena_kristina_lebed

Некоторые пользователи Сети решили, что ведущая сыграла свадьбу с Розенко. Другие предположили, что скорее всего в таком наряде Лебедь появится в очередном выпуске “Аферистов в Сетях“.

Красотка 😍😍😍но вряд ли это свадьба🙈🙀

ОГООО, вот это интрига🙀🔥

Мабуть, пов'язано з рослідуванням

Да ладно, неужели в РАГС?) Какие вы молодцы😘

ВЫ ВЫХОДИТЕ ЗАМУЖ?😮❤️

Кристиночка, ты самая классная, такая жена как ты мечта любого мужчины, хороший человек, красавица, с невероятным чувством юмора. Если это свадьба, то искренне поздравляю, рада за вас💟💟

Кристина, как тебе идет это платье👍 нежная, милая красотка❤️

Вот это поворот

Красотка. Надеюсь, свадьба ❤️😍

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