"Неужели в РАГС?": Елена-Кристина Лебедь заинтриговала снимком в свадебном платье
Звезда проекта “Аферисты в Сетях“ и возлюбленная бывшего вице-премьер-министром Украины Павла Розенко, тележурналистка Елена-Кристина Лебедь удивила подписчиков новой публикацией.
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На своей странице в Инстаграм 29-летняя девушка заинтриговала фанов свежим снимком, где она запечатлена в свадебном наряде. Рыжеволосая красотка позировала на камеру в белом кружевном платье с оголенными плечами и прозрачными рукавами. Образ невесты Лебедь дополнила голубым поясом и небольшой фатой.
“Я такооооооооое вам вечером расскажу!!!!!!🤩🤩🤩“, - написала Елена-Кристина под фото.
Некоторые пользователи Сети решили, что ведущая сыграла свадьбу с Розенко. Другие предположили, что скорее всего в таком наряде Лебедь появится в очередном выпуске “Аферистов в Сетях“.
- Красотка 😍😍😍но вряд ли это свадьба🙈🙀
- ОГООО, вот это интрига🙀🔥
- Мабуть, пов'язано з рослідуванням
- Да ладно, неужели в РАГС?) Какие вы молодцы😘
- ВЫ ВЫХОДИТЕ ЗАМУЖ?😮❤️
- Кристиночка, ты самая классная, такая жена как ты мечта любого мужчины, хороший человек, красавица, с невероятным чувством юмора. Если это свадьба, то искренне поздравляю, рада за вас💟💟
- Кристина, как тебе идет это платье👍 нежная, милая красотка❤️
- Вот это поворот
- Красотка. Надеюсь, свадьба ❤️😍
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