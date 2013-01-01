Ксения Попова и София Тарасова рассекретили, как попали в "ВИА Гру"

Новые участницы Ксения Попова и София Тарасова рассказали о кастинге в "ВИА Гру".

В начале ноября продюсер и композитор Константин Меладзе представил нынешний состав группы “ВИА Гра“. Новыми солистками коллектива стали Ксения Попова и София Тарасова. Кроме того, в группе осталась участница предыдущего состава Ульяна Синецкая.

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В недавнем интервью Кате Осадчей для программы “Світське життя“ Ксения и София рассекретили, как попали в “ВИА Гру“. Девушки рассказали, как проходили кастинг. По словам Поповой, она была полностью уверена, что ей предложат место в группе. Меладзе позвал 24-летнюю певицу на встречу, где сделал несколько ее снимков и попросил что-то спеть.

“Я в мае услышала о кастинге и сразу послала свое видео и ждала. Но я знала, что мне перезвонят обязательно. Знала и ждала. И мне позвонил Константин. Я сразу с ним встретилась и мы просто поговорили. Я ему запела, он на меня посмотрел, сфотографировал несколько раз. Так и прошел мой кастинг. Но я пела. Я ему понравилась как певица“, - поделилась Попова.

А вот для 19-летней Софии кастинг прошел совсем иначе. Оказывается, Константин знал Тарасову с детства, поэтому решил сам позвонить девушке и пригласить ее в “ВИА Гру“.

“У меня была другая ситуация. Мне позвонил Константин и сказал: “Давай попробуем“. Если будет хорошо, будем работать. Я знаю тебя с детства, поэтому давай попробуем“, - вспомнила певица.

Напомним, что София Тарасова является победительницей “Детской Новой волны 2013“. В этом же году она стала второй на “Детском Евровидении“. Также артистка участвовала в “Х-факторе“ и российском “Голосе“.

А Ксения Попова ранее участвовала в Национальном отборе Украины на “Евровидение 2017“ и в “Х-факторе 8“ в команде Насти Каменских. Также девушка сотрудничала с певицей MARUV.

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