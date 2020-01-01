Екатерина Кухар показала подросшую дочь от Александра Стоянова
Судья популярного проекта “Танці з зірками 2020“, прима-балерина и звездная мама Екатерина Кухар поделилась новой фотографией с дочерью Анастасией от второго мужа, артиста балета Александра Стоянова.
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Свежим снимком Екатерина поделилась по случаю дня рождения девочки. 21 ноября Анастасии исполнилось шесть лет. В Инстаграм-аккаунте Кухар появился кадр с празднования, где именинница позирует в черном платье в яркий горошек и с воздушными шариками в руке. Рядом с ней на столе можно увидеть торт и цветы в вазе.
“Моя маленькая куколка! Мой любимый цветочек Аленький!🌺 Пусть тебя вечно кружит любовь!💗 Пусть все твои мечты сбываются, а их поток никогда не останавливается!🎈🎁 Лети по этой жизни как ракета, стремительно, ярко и всегда только вверх! Пусть все звёзды зажигаются на твоём пути!✨“, - трогательно обратилась к дочери Екатерина Кухар.
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