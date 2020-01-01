Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Екатерина Кухар показала подросшую дочь от Александра Стоянова

Комментариев: 0
Дочь звезд балета Екатерины Кухар и Александра Стоянова отметила день рождения.
Екатерина Кухар показала подросшую дочь от Александра Стоянова
Екатерина Кухар показала подросшую дочь от Александра Стоянова
instagram.com/ekaterinakukhar_official

Судья популярного проекта “Танці з зірками 2020“, прима-балерина и звездная мама Екатерина Кухар поделилась новой фотографией с дочерью Анастасией от второго мужа, артиста балета Александра Стоянова.

Читай также: “Танці з зірками 2020“: Леся Никитюк пришла на шоу лысой

Свежим снимком Екатерина поделилась по случаю дня рождения девочки. 21 ноября Анастасии исполнилось шесть лет. В Инстаграм-аккаунте Кухар появился кадр с празднования, где именинница позирует в черном платье в яркий горошек и с воздушными шариками в руке. Рядом с ней на столе можно увидеть торт и цветы в вазе.

“Моя маленькая куколка! Мой любимый цветочек Аленький!🌺 Пусть тебя вечно кружит любовь!💗 Пусть все твои мечты сбываются, а их поток никогда не останавливается!🎈🎁 Лети по этой жизни как ракета, стремительно, ярко и всегда только вверх! Пусть все звёзды зажигаются на твоём пути!✨“, - трогательно обратилась к дочери Екатерина Кухар.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Екатерина Кухар, Александр Стоянов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь