Екатерина Кухар показала подросшую дочь от Александра Стоянова

Дочь звезд балета Екатерины Кухар и Александра Стоянова отметила день рождения.

Судья популярного проекта “Танці з зірками 2020“, прима-балерина и звездная мама Екатерина Кухар поделилась новой фотографией с дочерью Анастасией от второго мужа, артиста балета Александра Стоянова.

Читай также: “Танці з зірками 2020“: Леся Никитюк пришла на шоу лысой

Свежим снимком Екатерина поделилась по случаю дня рождения девочки. 21 ноября Анастасии исполнилось шесть лет. В Инстаграм-аккаунте Кухар появился кадр с празднования, где именинница позирует в черном платье в яркий горошек и с воздушными шариками в руке. Рядом с ней на столе можно увидеть торт и цветы в вазе.

“Моя маленькая куколка! Мой любимый цветочек Аленький!🌺 Пусть тебя вечно кружит любовь!💗 Пусть все твои мечты сбываются, а их поток никогда не останавливается!🎈🎁 Лети по этой жизни как ракета, стремительно, ярко и всегда только вверх! Пусть все звёзды зажигаются на твоём пути!✨“, - трогательно обратилась к дочери Екатерина Кухар.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: