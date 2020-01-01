Известная модель родом из Кропивницкого Алина Байкова засветила стройную фигуру на отдыхе.

Модель Алина Байкова показала, как загорает в бикини в Майами instagram.com/alina_baikova

Всемирно известная модель родом из Украины Алина Байкова в очередной раз похвасталась в соцсети своей стройностью. В Инстаграм-аккаунте девушки появилось пикантное фото с ее отдыха в Майами, США.

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На свежем кадре 33-летняя звезда соблазнительно выгнулась на лежаке. Алина была одета в черное бикини с желтыми завязками. Пляжный образ Байкова дополнила темными очками. Наряд эффектно подчеркнул идеальную фигуру модели.

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