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Модель Алина Байкова засветила обнаженную грудь в прозрачном платье

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Всемирно известная модель родом из Кропивницкого Алина Байкова снялась в стильной фотосессии.
Модель Алина Байкова засветила обнаженную грудь в прозрачном платье
Модель Алина Байкова засветила обнаженную грудь в прозрачном платье
instagram.com/jeanlouissabaji

Всемирно известная модель родом из Украины Алина Байкова, которой приписывали роман с актером Леонардо Ди Каприо, приняла участие в рекламной фотосессии ливанского бренда Jean-Louis Sabaji.

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Во время съемки 31-летняя красотка примеряла несколько эффектных нарядов из коллекции сезона осень-зима 2021. Так, на нескольких кадрах Алина предстала в длинном прозрачном платье с белыми полосками и в огромной шляпе. Сквозь наряд просвечивались все соблазнительные изгибы тела модели, в том числе и ее обнаженная грудь.

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Теги: Алина Байкова
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Источник: Ivonа bigmir)net

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