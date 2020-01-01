Модель Алина Байкова засветила обнаженную грудь в прозрачном платье
Всемирно известная модель родом из Кропивницкого Алина Байкова снялась в стильной фотосессии.
Всемирно известная модель родом из Украины Алина Байкова, которой приписывали роман с актером Леонардо Ди Каприо, приняла участие в рекламной фотосессии ливанского бренда Jean-Louis Sabaji.
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Во время съемки 31-летняя красотка примеряла несколько эффектных нарядов из коллекции сезона осень-зима 2021. Так, на нескольких кадрах Алина предстала в длинном прозрачном платье с белыми полосками и в огромной шляпе. Сквозь наряд просвечивались все соблазнительные изгибы тела модели, в том числе и ее обнаженная грудь.
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