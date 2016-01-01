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"Удачное платье": Александра Кучеренко показала, как нарядилась на пятницу 13-е

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Пользователи Сети в восторге от нового образа жены Дмитрия Комарова, Александры Кучеренко.
"Удачное платье": Александра Кучеренко показала, как нарядилась на пятницу 13-е
"Удачное платье": Александра Кучеренко показала, как нарядилась на пятницу 13-е
instagram.com/aakucherenko

Известная украинская модель, танцовщица и ведущая Александра Кучеренко, которая в 2016 году стала обладательницей титула “Мисс Украина“, продемонстрировала стильный look на пятницу 13-е.

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На своей странице в Инстаграм молодая жена путешественника Дмитрия Комарова показала свежий снимок со съемок нового выпуска программы “Зірковий спорт“. 22-летняя модель позировала в облегающем черном платье с прозрачными вставками от бренда OLYA MAK. Красивый образ Александра дополнила черными туфлями на каблуке, макияжем и идеально уложенными волосами.

“Не така вже і страшна ця чорна п’ятниця 13. Якщо обрати вдалу сукню))“, - подписала кадр Кучеренко.

Александра Кучеренко показала, как нарядилась на пятницу 13-е
Александра Кучеренко показала, как нарядилась на пятницу 13-е
instagram.com/aakucherenko

Поклонники ведущей пришли в восторг от ее нового образа и осыпали девушку комплиментами в комментариях под фото:

  • Сукня дуже вдала! Ви чарівна 🌷🌷🌷
  • 👍🏻 Вам дуже пасує 🖤
  • Шикарное платье
  • Шикарный лук Александра, lady in black
  • Какая бесподобная... шик
  • Любая одежда на Тебе смотрится очень красиво! 
  • Яка красуня ❤️🌹🌹🌹🌹🌹

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Теги: Александра Кучеренко
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Источник: Ivonа bigmir)net

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