Пользователи Сети в восторге от нового образа жены Дмитрия Комарова, Александры Кучеренко.

"Удачное платье": Александра Кучеренко показала, как нарядилась на пятницу 13-е instagram.com/aakucherenko

Известная украинская модель, танцовщица и ведущая Александра Кучеренко, которая в 2016 году стала обладательницей титула “Мисс Украина“, продемонстрировала стильный look на пятницу 13-е.

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На своей странице в Инстаграм молодая жена путешественника Дмитрия Комарова показала свежий снимок со съемок нового выпуска программы “Зірковий спорт“. 22-летняя модель позировала в облегающем черном платье с прозрачными вставками от бренда OLYA MAK. Красивый образ Александра дополнила черными туфлями на каблуке, макияжем и идеально уложенными волосами.

“Не така вже і страшна ця чорна п’ятниця 13. Якщо обрати вдалу сукню))“, - подписала кадр Кучеренко.

Александра Кучеренко показала, как нарядилась на пятницу 13-е instagram.com/aakucherenko

Поклонники ведущей пришли в восторг от ее нового образа и осыпали девушку комплиментами в комментариях под фото:

Сукня дуже вдала! Ви чарівна 🌷🌷🌷

👍🏻 Вам дуже пасує 🖤

Шикарное платье

Шикарный лук Александра, lady in black

Какая бесподобная... шик

Любая одежда на Тебе смотрится очень красиво!

Яка красуня ❤️🌹🌹🌹🌹🌹

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