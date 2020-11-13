"Очень жалею": Ольга Сумская призналась, что потеряла ребенка

Актриса Ольга Сумская впервые рассказала, что могла стать мамой троих детей.

Народная артистка Украины, известная ведущая и актриса Ольга Сумская впервые призналась, что 15 лет назад могла бы в третий раз стать мамой. О потери ребенка 54-летняя телезвезда рассказала во время интервью для YouTube-канала Dorotye.

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По словам актрисы, у нее случился выкидыш на очень раннем строке беременности. Сумская призналась, что в тот момент снималась одновременно в трех проектах.

“Я могла родить еще ребенка. Я была беременна и потеряла ребенка на съемках, на раннем сроке, на очень раннем сроке. Но я знала, что беременна“, - вспомнила Ольга.

Знаменитость призналась, что очень сожалеет, что не смогла подарить мужу Виталию Борисюку еще нескольких детей.

“Очень жалею. Дети – самое прекрасное, что есть в жизни женщины. Безусловно, надо рожать, это великое счастье, когда у тебя есть трое-четверо детей. Это то, чего мне не хватает сегодня“, - заявила Ольга Сумская.

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