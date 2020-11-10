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Комарову повезло: Александра Кучеренко показала стройную фигуру после тренировки

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Александра Кучеренко опубликовала новое фото из тренировочного зала.
Комарову повезло: Александра Кучеренко показала стройную фигуру после тренировки
Комарову повезло: Александра Кучеренко показала стройную фигуру после тренировки
instagram.com/aakucherenko

Украинская модель, ведущая и танцовщица Александра Кучеренко в очередной раз поразила подписчиков своей стройностью. 22-летняя жена звезды “Мира наизнанку“ Дмитрия Комарова показала, с чего начался ее вторник.

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На своей странице в Инстаграм обладательница титула “Мисс Украина 2016“ опубликовала фото, сделанное во время утренней тренировки. На свежем снимке Александра в обтягивающих лосинах и кроп-топе черного цвета позировала в спортзале одного из столичных фитнес-клубов. Спортивный наряд эффектно подчеркнул идеальную фигуру Кучеренко.

“Коли ранок добрий💙“, - подписала кадр модель.

Напомним, ранее Дмитрий Комаров показал архивные фото со школьного выпускного.

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Теги: Александра Кучеренко, Дмитрий Комаров
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Источник: Ivonа bigmir)net

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