Комарову повезло: Александра Кучеренко показала стройную фигуру после тренировки

Александра Кучеренко опубликовала новое фото из тренировочного зала.

Украинская модель, ведущая и танцовщица Александра Кучеренко в очередной раз поразила подписчиков своей стройностью. 22-летняя жена звезды “Мира наизнанку“ Дмитрия Комарова показала, с чего начался ее вторник.

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На своей странице в Инстаграм обладательница титула “Мисс Украина 2016“ опубликовала фото, сделанное во время утренней тренировки. На свежем снимке Александра в обтягивающих лосинах и кроп-топе черного цвета позировала в спортзале одного из столичных фитнес-клубов. Спортивный наряд эффектно подчеркнул идеальную фигуру Кучеренко.

“Коли ранок добрий💙“, - подписала кадр модель.

Напомним, ранее Дмитрий Комаров показал архивные фото со школьного выпускного.

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