«Мне не стыдно»: бывшая жена Узелкова поделилась фото с сыном

Бывшая супруга Узелкова, Марина Боржемская, поделилась с подписчиками милым фото с сыном.

Бывшая жена Узелкова поделилась фото с сыном instagram.com/uzelkova.marina

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Звездный тренер Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм опубликовала нежный снимок. На кадре знаменитость позирует в компании своего сына, сидя на кровати. Спортсменка приобняла своего ребенка одной рукой и мило посмотрела в камеру. Домашний семейный снимок Марина дополнила трогательным постом, который адресован Роберту:

«Я всегда чувствовала твою защиту мой маленький взрослый мужчина! Ты растёшь и не перестаешь меня радовать! Я всегда буду на твоей стороне и всегда буду за тебя, поддерживая все твои идеи, какими безумными они бы не были».

Публично выразить свои чувства Боржемская решила в честь Дня сына. Телезвезда призналась, что узнала об этом празднике совсем недавно:

«День сына❤ До сегодня, я даже не знала, что такой день существует🙈 и мне совсем не стыдно, потому, что этот праздник у меня каждый день, со дня его рождения☺».

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