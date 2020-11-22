"Образ о-го-го!": Скромная жена Монатика "взорвала" сеть откровенным образом
Ирина Монатик показала фото в наряде с очень соблазнительным декольте .
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Супруга популярного певца, танцора и продюсера Дмитрия Монатика впечатлила сеть откровенным нарядом. Ирина, которая долгое время имела репутацию загадочной скромницы, показала роскошную грудь в откровенном вырезе платья.
Фото Ирина Монатик добавила в Инстаграм.
В кадре она появилась в черном наряде с глубоким декольте, а дополнила образ широкая цепь на шее.
Сидишь молча в этот тихий золотой вечер -и так легко погружаешься в грезы..»☁️☁️☁️🍁🍁🍁, - подписала Ирина.
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- Красавица
- Вы невероятно красивая!!!! 😍😍😍
- Безумно красивая🔥🔥🔥
- Какая же вы прекрасная и шикарная девушка! 😍😍😍, - написали в сети.
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