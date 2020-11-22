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"Образ о-го-го!": Скромная жена Монатика "взорвала" сеть откровенным образом

Комментариев: 1
Ирина Монатик показала фото в наряде с очень соблазнительным декольте .

Ирина Монатик засветила белье в откровенном платье
Ирина Монатик засветила белье в откровенном платье
instagram.com/irinamonatik

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Супруга популярного певца, танцора и продюсера Дмитрия Монатика впечатлила сеть откровенным нарядом. Ирина, которая долгое время имела репутацию загадочной скромницы, показала роскошную грудь в откровенном вырезе платья.

Фото Ирина Монатик добавила в Инстаграм.

В кадре она появилась в черном наряде с глубоким декольте, а дополнила образ широкая цепь на шее.

Сидишь молча в этот тихий золотой вечер -и так легко погружаешься в грезы..»☁️☁️☁️🍁🍁🍁, - подписала Ирина.

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Ирина Монатик засветила белье в откровенном платье
Ирина Монатик засветила белье в откровенном платье
instagram.com/irinamonatik
огоооооооооооо💔🔥

  • Красавица
  • Вы невероятно красивая!!!! 😍😍😍
  • Безумно красивая🔥🔥🔥
  • Какая же вы прекрасная и шикарная девушка! 😍😍😍, - написали в сети.

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Теги: Ирина Монатик, Дмитрий Монатик, жена монатика, сексуальные наряды
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  22.11.2020, 19:55
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какая уродина, даже макияж не спасает
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