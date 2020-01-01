Ольга Фреймут показала нежное фото с мужем
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Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которую хорошо знают по программе "Ревизор", а также по участию в новом сезоне супер-шоу "Танцы со звездами", трогательно поздравила мужа с днем рождения.
Фреймут показала нежное фото с Владимиром Локотко, а также праздничный торт именинника.
Снимки появились в Инстаграм.
На одном из фото Ольга и Владимир нежно обнимаются.
Володя❤️ с Днем рождения, - написала Фреймут.
Напоминаем, что Ольга Фреймут замужем за продюсером, бывшим гендиректором "Нового канала" Владимиром Локотко с 2017-го года. У пары - двое детей: 4-летний Валерий и 3-летняя Евдокия. У Ольги есть старшая дочь Злата Митчелл.
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