"Сальви исполнилось 5 лет": Алла Костромичева показала подросшего сына

Модель Алла Костромичева рассказала, что подарила сыну на 5-летие.

Знаменитая украинская модель, эксперт шоу “Супер Топ-модель по-украински“ Алла Костромичева поделилась редкими фотографиями и видео со своим сыном Сальваторе.

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16 ноября мальчику исполнилось 5 лет. Звездная мама решила показать фанам, какой подарок подготовила на день рождения. Так, на своей странице в Инстаграм Алла поделилась кадрами, где она и Сальваторе летают на вертолете над Киевом.

“На этой неделе Сальви исполнилось 5 лет. Какой он уже осознанный и прекрасный! Всегда стараюсь говорить ему правду и учу его быть счастливым, ведь смысл жизни именно в нашем эмоциональном состоянии и в опыте, который мы получаем. Жизнь состоит из впечатлений и наших реакций на них. Так вот о впечатлениях, искренне верю, что это один из лучших подарков. Что-то новое, непривычное всегда развивает и мотивирует. Вчера мы летали на вертолете и Сал уверенно исполнил роль второго пилота. Мне кажется, мне самой стало на несколько мгновений 5 лет“, - поделилась впечатлениями Костромичева.

Отметим, что отцом ребенка модели является американский бизнесмен итальянского происхождения Джейсон Капоне.

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