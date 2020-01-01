Вот это поворот: на «Супер Топ-модель по-украински» вернули выбывшую участницу

Одна из участниц шоу Супер Топ-модель по-украински получила второй шанс на борьбу за победу.

Говорят, что дважды в одну реку не войдешь. Но с этой поговоркой точно могут поспорить участницы проекта «Супер Топ-модель по-украински», который по понедельникам показывает Новый канал. Во-первых, они уже участвуют в модельном реалити во второй раз. Во-вторых, одна из них получила шанс вернуться в проект после ухода.

Когда мы увидели ее, были в шоке! Думали, что она покинула проект навсегда, и он ей не так уж и нужен. А теперь нам снова придется конкурировать с еще одной моделью, — расстроились участницы реалити.

Соня Плакидюк пресс-служба

После того, как эта девушка покинула проект, пересеклась с ней на рабочей съемке. Ее профессиональная работа поразила меня настолько, что я предложила экспертам вернуть девушку в «Супер Топ-модель по-украински», — отметила Соня. — На проекте она не раскрылась полностью, ушла слишком рано. Убеждена: ей еще есть что показать!

Решение вернуть девушку приняла fashion-фотограф и эксперт реалити Нового канала Соня Плакидюк. Она до последнего боролась с коллегами — Сергеем Никитюком и Аллой Костромичевой — за эту участницу, и в конце концов таки добилась своего.

Кто же из девушек вернется на модельное реалити, и как ее встретят соперницы, увидите совсем скоро. Смотрите «Супер Топ-модель по-украински» каждый понедельник в 19:00 на Новом канале!

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: