Вот это поворот: на «Супер Топ-модель по-украински» вернули выбывшую участницу
Говорят, что дважды в одну реку не войдешь. Но с этой поговоркой точно могут поспорить участницы проекта «Супер Топ-модель по-украински», который по понедельникам показывает Новый канал. Во-первых, они уже участвуют в модельном реалити во второй раз. Во-вторых, одна из них получила шанс вернуться в проект после ухода.
Когда мы увидели ее, были в шоке! Думали, что она покинула проект навсегда, и он ей не так уж и нужен. А теперь нам снова придется конкурировать с еще одной моделью, — расстроились участницы реалити.
После того, как эта девушка покинула проект, пересеклась с ней на рабочей съемке. Ее профессиональная работа поразила меня настолько, что я предложила экспертам вернуть девушку в «Супер Топ-модель по-украински», — отметила Соня. — На проекте она не раскрылась полностью, ушла слишком рано. Убеждена: ей еще есть что показать!
Кто же из девушек вернется на модельное реалити, и как ее встретят соперницы, увидите совсем скоро. Смотрите «Супер Топ-модель по-украински» каждый понедельник в 19:00 на Новом канале!
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