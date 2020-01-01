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Сальма Хайек показала редкий снимок с дочерью и мужем-миллиардером

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Кинозвезда Сальма Хайек трогательно поздравила мужа Франсуа-Анри Пино с Всемирным днем мужчин.
Сальма Хайек показала редкий снимок с дочерью и мужем-миллиардером
Сальма Хайек показала редкий снимок с дочерью и мужем-миллиардером
Getty images

Известная американская актриса, режиссер и продюсер мексиканского происхождения Сальма Хайек очаровала пользователей Сети редкой фотографией из семейного альбома по случаю Всемирного дня мужчин 19 ноября.

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Так, на своей странице в Инстаграм 54-летняя кинозвезда разместила архивный кадр с дочерью Валентиной Паломой и мужем, французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино. Звездное семейство запечатлено в бассейне. маленькая Валентина сидит на шее у мамы, а Хайек в свою очередь позирует на шее у супруга. В описании к снимку Сальма обратилась к 58-летнему мужу. Свое послание она написала на трех языках - английском, испанском и французском.

“Никогда в своих величайших мечтах я не могла представить, что разделю свою жизнь с таким замечательным и необыкновенным мужчиной. Ты наша сила, ты наше вдохновение, ты наш дом“, - подписала фото актриса.

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Теги: Сальма Хайек
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Источник: ivonа bigmir)net

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