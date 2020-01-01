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Умерла звезда советского кино Любовь Румянцева

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Ушла из жизни актриса театра и кино Любовь Румянцева .
Умерла звезда советского кино Любовь Румянцева
Умерла звезда советского кино Любовь Румянцева
https://www.facebook.com/michailmaximov

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В среду, 18 ноября, скончалась белорусская актриса Любовь Румянцева. Звезде советского кино было 77 лет. 

Об этом на своей странице в Facebook сообщили представили национальной киностудии «Беларусьфильм».

Не стало Заслуженной артистки БССР Любови Григорьевны Румянцевой.
Любовь Григорьевна внесла неоценимый вклад в развитие и популяризацию белорусского кино и театра. В ее фильмографии десятки блестяще сыгранных ролей. Много лет актриса была предана театру-студии киноактера «Национальной киностудии «Беларусьфильм», на сцене которого она блистательно воплощала в жизнь различные образы

Умерла звезда советского кино Любовь Румянцева
Умерла звезда советского кино Любовь Румянцева
https://www.facebook.com/michailmaximov
Известность Румянцевой принесли роли в таких фильмах, как «Альпийская баллада», «Аннычка», «Дорога на Рюбецаль», «Венок сонетов», «Расписание на послезавтра» и «Три талера».

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Теги: Любовь Румянцева, актриса. кино, театр
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Источник: Ivonа bigmir)net

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