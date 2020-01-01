Ушла из жизни актриса театра и кино Любовь Румянцева .

Читай также: Памяти Михаила Жванецкого: 20 искрометных цитат сатирика

В среду, 18 ноября, скончалась белорусская актриса Любовь Румянцева. Звезде советского кино было 77 лет.

Об этом на своей странице в Facebook сообщили представили национальной киностудии «Беларусьфильм».

Не стало Заслуженной артистки БССР Любови Григорьевны Румянцевой.

Любовь Григорьевна внесла неоценимый вклад в развитие и популяризацию белорусского кино и театра. В ее фильмографии десятки блестяще сыгранных ролей. Много лет актриса была предана театру-студии киноактера «Национальной киностудии «Беларусьфильм», на сцене которого она блистательно воплощала в жизнь различные образы

Умерла звезда советского кино Любовь Румянцева https://www.facebook.com/michailmaximov

Известность Румянцевой принесли роли в таких фильмах, как «Альпийская баллада», «Аннычка», «Дорога на Рюбецаль», «Венок сонетов», «Расписание на послезавтра» и «Три талера».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.