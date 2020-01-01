Умерла звезда советского кино Любовь Румянцева
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В среду, 18 ноября, скончалась белорусская актриса Любовь Румянцева. Звезде советского кино было 77 лет.
Об этом на своей странице в Facebook сообщили представили национальной киностудии «Беларусьфильм».
Не стало Заслуженной артистки БССР Любови Григорьевны Румянцевой.
Любовь Григорьевна внесла неоценимый вклад в развитие и популяризацию белорусского кино и театра. В ее фильмографии десятки блестяще сыгранных ролей. Много лет актриса была предана театру-студии киноактера «Национальной киностудии «Беларусьфильм», на сцене которого она блистательно воплощала в жизнь различные образы
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