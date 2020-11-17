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Умер Роман Виктюк

Комментариев: 3
Режиссер Роман Виктюк умер после заражения коронавирусом.
Умер Роман Виктюк
Умер Роман Виктюк
https://www.instagram.com/teatrviktuka

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Сегодня, 17 ноября, ушел из жизни легендарный театральный режиссер Роман Виктюк. Народному артисту Украины было 84 года.

О смерти маэстро сообщила дирекция московского Театра Романа Виктюка.

Ранее, 27 октября, Виктюк попал в реанимацию с диагнозом COVID-19.

Роман Виктюк родился в 1936 году во Львове в семье учителей. Окончил актерский факультет ГИТИСа, работал в театрах Львова, Киева и Калинина (теперь Тверь), активно ставил спектакли в Русском драматическом театре Литвы. В 1990 году открылся Театр Роман Виктюка, в котором его создатель поставил около 40 спектаклей, а всего у него на счету более 250 постановок.

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Теги: Роман Виктюк, умер Роман Виктюк, режиссер Роман Виктюк, коронавирус
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (3)
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giiiordzo    17.11.2020, 18:34
Оценка:  -21
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Чёрный ноябрь...
гость  (аноним)  17.11.2020, 17:39
Оценка:  -3
гость
Напомните это один из пидopасов ?
pусский  (аноним)  17.11.2020, 16:59
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pусский
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