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«Пандемия не вечная»: Ольга Фреймут призвала девушек следить за своей внешностью

Комментариев: 9
Украинская журналистка Ольга Фреймут поделилась с подписчиками размышлениями о женственности.

Ольга Фреймут призвала девушек следить за своей внешностью
Ольга Фреймут призвала девушек следить за своей внешностью
instagram.com/freimutolia

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Популярная телеведущая Ольга Фреймут на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где предстала в нежном образе. На кадре знаменитость позирует, сидя в кресле, с блокнотом в руках. Для фото звезда надела нежно-розовое платье, сделала сдержанный макияж и распустила волосы. Под публикацией Ольга рассказала, что даже в период самоизоляции девушкам необходимо следить за своей внешностью:

«Ми зараз проходимо тест на жіночність, де самі собі судді. Бо залишатися собою за обсавин, коли від тебе мало вимагають, продовжувати плекати красу та внутрішній світ, наче нічого й не трапилося, - це і є доказ любові до себе. Пандемія не вічна: і настане час, коли зможемо зняти маски. Тому краще не втрачати лице зараз».

Поклонники поблагодарили Фреймут за порцию мотивации, и рассыпались в комплиментах:

«Неймовірна❣Жінка завжди має бути охайною) дякую, за вашу мотивацію и гарний настрій».

«Ви фантастична».

«Наша ви красуня! Скучили невимовно».

«Як гарно сказано“.

 

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Теги: Ольга Фреймут, телеведущая, фото, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (9)
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гость  (аноним)  19.11.2020, 17:16
Оценка:  0
гость
У нее зеркала нет?
Василий-Пупкин    19.11.2020, 15:33
Оценка:  +1
Василий-Пупкин
тупорылая кончита
romanenkoyg    19.11.2020, 15:32
Оценка:  +1
romanenkoyg
Уже перестала хотеть в туалет?
navigator2    19.11.2020, 13:43
Оценка:  +14
navigator2
1) поголіть кіски і пахви (подмишкі)
2) будьте завжди готовими
гость  (аноним)  19.11.2020, 13:25
Оценка:  0
гость
Притула молоток, вовремя спрыгнул
КульныйПэрэць    19.11.2020, 13:04
Оценка:  -22
КульныйПэрэць
Ковид через порево тоже передаётся!
navigator2    19.11.2020, 13:46
Оценка:  +11
navigator2
а ти педік що не знав?
Жеральд    19.11.2020, 12:54
Оценка:  +16
Жеральд
Так,звісно,пандемія як і молодість...не вічна...
navigator2    19.11.2020, 13:45
Оценка:  +13
navigator2
тому треба жити смакуючи кожний момент
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