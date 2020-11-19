«Пандемия не вечная»: Ольга Фреймут призвала девушек следить за своей внешностью

Украинская журналистка Ольга Фреймут поделилась с подписчиками размышлениями о женственности.

Ольга Фреймут призвала девушек следить за своей внешностью instagram.com/freimutolia

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Популярная телеведущая Ольга Фреймут на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где предстала в нежном образе. На кадре знаменитость позирует, сидя в кресле, с блокнотом в руках. Для фото звезда надела нежно-розовое платье, сделала сдержанный макияж и распустила волосы. Под публикацией Ольга рассказала, что даже в период самоизоляции девушкам необходимо следить за своей внешностью:

«Ми зараз проходимо тест на жіночність, де самі собі судді. Бо залишатися собою за обсавин, коли від тебе мало вимагають, продовжувати плекати красу та внутрішній світ, наче нічого й не трапилося, - це і є доказ любові до себе. Пандемія не вічна: і настане час, коли зможемо зняти маски. Тому краще не втрачати лице зараз».

Поклонники поблагодарили Фреймут за порцию мотивации, и рассыпались в комплиментах:

«Неймовірна❣Жінка завжди має бути охайною) дякую, за вашу мотивацію и гарний настрій». «Ви фантастична». «Наша ви красуня! Скучили невимовно». «Як гарно сказано“.

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