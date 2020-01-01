«Мужчина моей мечты»: Тина Кароль сделала откровенное признание
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Популярная исполнительница Тина Кароль на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где исполнила чувственную композицию. На кадрах знаменитость предстала в шелковом платье бордового цвета и бежевых босоножках. Образ певица дополнила макияжем с акцентом на красные губы. На видео Тина показала фрагмент со своего концерта, на котором спела песню «Намалюю тобі зорі», а во время выступления сзади артистки из лепестков роз образовался портрет ее сына. Таким способом Тина приурочила трогательное выступления ко Дню рождения своего сына.
Под публикацией звезда призналась в чувствах главному мужчине в своей жизни:
«Ты Гордость и Вселенная!
Любимый мой Малыш
МУЖЧИНА МОЕЙ МЕЧТЫ
С Днём рождения, сын! ❤»
Поклонники растрогались, посмотрев видеоролик, и осыпали звездную семью комплиментами:
«Это очень мило!»
«В самое сердечко».
«Видно, что вы очень любите своего мальчика! Слишком трогательно».
«Два солнышка… Светите для друг друга всегда».
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