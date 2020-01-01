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«Мужчина моей мечты»: Тина Кароль сделала откровенное признание

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Украинская певица Тина Кароль поделилась с подписчиками трогательным видео.

Тина Кароль сделала откровенное признание
Тина Кароль сделала откровенное признание
instagram.com/tina_karol/instagram.com/tina_karol

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Популярная исполнительница Тина Кароль на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где исполнила чувственную композицию. На кадрах знаменитость предстала в шелковом платье бордового цвета и бежевых босоножках. Образ певица дополнила макияжем с акцентом на красные губы. На видео Тина показала фрагмент со своего концерта, на котором спела песню «Намалюю тобі зорі», а во время выступления сзади артистки из лепестков роз образовался портрет ее сына. Таким способом Тина приурочила трогательное выступления ко Дню рождения своего сына.

Под публикацией звезда призналась в чувствах главному мужчине в своей жизни:

«Ты Гордость и Вселенная!
Любимый мой Малыш
МУЖЧИНА МОЕЙ МЕЧТЫ
С Днём рождения, сын! ❤»

Поклонники растрогались, посмотрев видеоролик, и осыпали звездную семью комплиментами:

«Это очень мило!»

«В самое сердечко».

«Видно, что вы очень любите своего мальчика! Слишком трогательно».

«Два солнышка… Светите для друг друга всегда».

 

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Теги: Тина Кароль, певица, видео, сын, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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