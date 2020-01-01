Полураздетая Ким Кардашьян устроила фотосессию на снегу
Читай также: «Мужчина моей мечты»: Тина Кароль сделала откровенное признание
Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальный снимок. На кадре знаменитость позирует в белом боди и серебристых уггах в снежную погоду. Откровенный наряд соблазнительно выделяет аппетитные формы телезвезды. Образ Ким дополнила ярким макияжем и собранными на затылке волосами, которые заплела в длинную косу.
Под публикацией 40-летняя бизнесвумен рассказала о новой коллекции косметики, которую разработала к Рождеству:
«Во время праздников я люблю получать больше удовольствия от своей внешности, поэтому наша палитра теней и дуэты румян имеют как матовые, так и мерцающие оттенки во множестве универсальных и дополняющих друг друга цветов. Есть миллион разных способов носить эту коллекцию, и я с нетерпением жду возможности увидеть, какие образы создадут с ее помощью наши клиенты!“
Поклонники восхитились сексуальностью Кардашьян, и рассыпались в комплиментах:
“Кто- нибудь позвоните пожарным, потому что этот пост огонь“.
“Она не стареет !!!“
“Убийственная красавица“.
«Прекрасная королева“.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Селена Гомес откровенно рассказала о проблемах с психикой
- Бывшая жена Узелкова оголила свои длинные ножки
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил