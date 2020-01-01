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Полураздетая Ким Кардашьян устроила фотосессию на снегу

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Американская модель Ким Кардашьян поделилась с подписчиками пикантным фото.

Полураздетая Ким Кардашьян устроила фотосессию на снегу
Полураздетая Ким Кардашьян устроила фотосессию на снегу
instagram.com/kimkardashian

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Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальный снимок. На кадре знаменитость позирует в белом боди и серебристых уггах в снежную погоду. Откровенный наряд соблазнительно выделяет аппетитные формы телезвезды. Образ Ким дополнила ярким макияжем и собранными на затылке волосами, которые заплела в длинную косу.

Под публикацией 40-летняя бизнесвумен рассказала о новой коллекции косметики, которую разработала к Рождеству:

«Во время праздников я люблю получать больше удовольствия от своей внешности, поэтому наша палитра теней и дуэты румян имеют как матовые, так и мерцающие оттенки во множестве универсальных и дополняющих друг друга цветов. Есть миллион разных способов носить эту коллекцию, и я с нетерпением жду возможности увидеть, какие образы создадут с ее помощью наши клиенты!“

Поклонники восхитились сексуальностью Кардашьян, и рассыпались в комплиментах:

“Кто- нибудь позвоните пожарным, потому что этот пост огонь“.

“Она не стареет !!!“

“Убийственная красавица“.

«Прекрасная королева“.

 

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Теги: Ким Кардашьян, фото, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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