«Лесной пожар»: Меган Фокс рассказала о чувствах к молодому любовнику

Американская актриса Меган Фокс рассказала о романе с рэпером Machine Gun Kelly.

Меган Фокс рассказала о чувствах к молодому любовнику instagram.com/meganfox

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Популярная актриса Меган Фокс несколько месяцев состоит в отношениях с Колсоном Бэйкером. 34-летняя знаменитость не скрывает своих чувствах к 30-летнему избраннику, откровенно рассказывая об их любовной истории. В интервью изданию Nylon телезвезда призналась, что она с музыкантом познакомилась на съемочной площадке фильма “Полночь на злаковом поле“. Более того, Меган уверена, что это любовь с первого взгляда:

«Я посмотрела ему в глаза, и мое сердце тут же разбилось вдребезги».



Также Фокс упомянула о том, что Бэйкер оказался активнее, чем она ожидала. Однако это не помешало ему построить серьезные отношения со знаменитостью:

«Любить его — все равно что влюбиться в цунами или лесной пожар. С моей стороны никогда не было попыток его контролировать».



Колсон уверен, что роман с Меган повлиял на него положительно:

«Найти кого-нибудь, кто сможет вытащить тебя со скоростной трассы и заставит почувствовать себя в безопасности, здорово. Мне нравится, что все так развивается».

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