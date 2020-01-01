Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

«Лесной пожар»: Меган Фокс рассказала о чувствах к молодому любовнику

Комментариев: 0
Американская актриса Меган Фокс рассказала о романе с рэпером Machine Gun Kelly.

Меган Фокс рассказала о чувствах к молодому любовнику
Меган Фокс рассказала о чувствах к молодому любовнику
instagram.com/meganfox

Читай также: Полураздетая Ким Кардашьян устроила фотосессию на снегу

Популярная актриса Меган Фокс несколько месяцев состоит в отношениях с Колсоном Бэйкером. 34-летняя знаменитость не скрывает своих чувствах к 30-летнему избраннику, откровенно рассказывая об их любовной истории. В интервью изданию Nylon телезвезда призналась, что она с музыкантом познакомилась на съемочной площадке фильма “Полночь на злаковом поле“. Более того, Меган уверена, что это любовь с первого взгляда:

«Я посмотрела ему в глаза, и мое сердце тут же разбилось вдребезги».


Также Фокс упомянула о том, что Бэйкер оказался активнее, чем она ожидала. Однако это не помешало ему построить серьезные отношения со знаменитостью:

«Любить его — все равно что влюбиться в цунами или лесной пожар. С моей стороны никогда не было попыток его контролировать».


Колсон уверен, что роман с Меган повлиял на него положительно:

«Найти кого-нибудь, кто сможет вытащить тебя со скоростной трассы и заставит почувствовать себя в безопасности, здорово. Мне нравится, что все так развивается».

 

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Меган Фокс, актриса, роман, фото, личная жизнь звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь