«Я не стыжусь»: Селена Гомес откровенно рассказала о проблемах с психикой

Американская певица Селена Гомес откровенно рассказала о психических недугах.

Селена Гомес откровенно рассказала о проблемах с психикой instagram.com/selenagomez

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Популярная исполнительница Селена Гомес делится со своими подписчиками личными переживаниями и рассказывает, как справляется с депрессией. Сейчас девушка на верном пути и чувствует улучшение своего состояния. Об этом знаменитость рассказала в интервью с The Newsette, которое провела ее мама:

«Я не стыжусь этого. Мне стало лучше, я чувствую, что многое понимаю теперь. Быть собой — это очень сложно, и мне пришлось много работать на этим. Раньше я очень боялась делать что-то свое. Но теперь, когда я на съемках, в кино или на ТВ, когда делаю свою музыку, я понимаю, какой же это подарок — быть собой. Как только я начала работать над этим, я сразу ощутила плюсы. Теперь, являясь собой, я чувствую себя более свободно».

Также Селена сказала, что больше не намерена страдать, хотя расставание с Джастином Бибером далось ей очень тяжело. Бывший избранник уже успел отпраздновать годовщину брака с женой, в то время как Гомес избегает общения с парнями. Однако девушка заявила, что уже готова к новой жизни без грусти и печали:

«Я не хочу, чтобы меня считали грустной и обиженной. Я хочу, чтобы люди знали: я столкнулась с кое-какими реальными проблемами, но с этой частью меня уже покончено».

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