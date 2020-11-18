«Это эротика»: бывшая жена Узелкова оголила свои длинные ножки

Бывшая жена Узелкова, Марина Боржемская, поделилась с подписчиками сексуальным снимком.

Бывшая жена Узелкова оголила свои длинные ножки instagram.com/uzelkova.marina

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Звездный тренер Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное фото. На кадре знаменитость позирует лежа на полу, задрав оголенные ножки на стену. Для фотосессии телезвезда надела длинный свитер и ботинки, акцентируя внимания на стройных длинных ногах. Образ Марина дополнила распущенными волосами и легким макияжем.

Поклонники восхитились шикарной фигурой Боржемской, и рассыпались в комплиментах:

«Марина, ну это уже почти эротика». «Очень милая». «Я восхищаюсь вашей красотой и женственностью». «Красавица».

Напомним, что после скандального развода с Вячеславом Узелковым, Марина не только забрала детей и уехала в родной город Винницу, но и сменила фамилию. Спортсменка признается, что долго терпела негативное отношение к себе и детям со стороны бывшего мужа, но все же решилась на серьезный шаг и разорвала утопичные отношения.

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