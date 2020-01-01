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«Вам и противогаз к лицу»: Оля Полякова показала несовершенный макияж

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Украинская певица Оля Полякова поделилась с подписчиками необычным фото.

Оля Полякова показала несовершенный макияж
Оля Полякова показала несовершенный макияж
instagram.com/polyakovamusic

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Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где показала, как делает макияж. На кадрах знаменитость предстала в белом халате, с высоким хвостом на голове и незавершенным мейком. На одном глазе звезда нарисовала стрелку, а на втором – нет. Оля решила спросить мнение подписчиков, как ей лучше.

Такое фото на странице певицы большая редкость, ведь она часто радует читателей своего блога снимками с идеальным макияжем, безупречной фигурой и сногсшибательными нарядами.

Полякова активно транслирует свою жизнь в социальных сетях, делясь с фанатами не только творческими успехами, но и личными размышлениями.

Поклонники с радостью решили помочь артистке в сложном выборе, отметив, что ей все к лицу:

«Ольга, вам и противогаз будет к лицу! 😉🌹🌹🌹»

«Вы прекрасны всегда».

«Оля, выглядите бомбически, но со стрелкой круче».

«Просто королева».

«Со стрелкой обалденная! Ну и без очень даже».

«Красивая и без макияжа».

 

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Теги: Оля Полякова, певица, фото, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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