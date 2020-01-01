«Вам и противогаз к лицу»: Оля Полякова показала несовершенный макияж
Читай также: «Сексуальная леди»: Леся Никитюк восхитила поклонников пикантным образом
Популярная исполнительница Оля Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где показала, как делает макияж. На кадрах знаменитость предстала в белом халате, с высоким хвостом на голове и незавершенным мейком. На одном глазе звезда нарисовала стрелку, а на втором – нет. Оля решила спросить мнение подписчиков, как ей лучше.
Такое фото на странице певицы большая редкость, ведь она часто радует читателей своего блога снимками с идеальным макияжем, безупречной фигурой и сногсшибательными нарядами.
Полякова активно транслирует свою жизнь в социальных сетях, делясь с фанатами не только творческими успехами, но и личными размышлениями.
Поклонники с радостью решили помочь артистке в сложном выборе, отметив, что ей все к лицу:
«Ольга, вам и противогаз будет к лицу! 😉🌹🌹🌹»
«Вы прекрасны всегда».
«Оля, выглядите бомбически, но со стрелкой круче».
«Просто королева».
«Со стрелкой обалденная! Ну и без очень даже».
«Красивая и без макияжа».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Селена Гомес откровенно рассказала о проблемах с психикой
- Бывшая жена Узелкова оголила свои длинные ножки
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил