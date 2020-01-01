«Сексуальная леди»: Леся Никитюк восхитила поклонников пикантным образом
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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальный снимок. На кадре знаменитость позирует в черном блестящем платье на тонких бретельках с пикантным декольте. Леся не стала надевать бюстгальтер, продемонстрировав обнаженную спину на других кадрах. Образ звезда дополнила ярким макияжем и легкими волнами на волосах.
Судя по всему, Никитюк решила расслабиться, ведь красуется она в пятизвездочном отеле в центре Киева с бокалом шампанского в руках.
Под публикацией девушка в шутливой форме написала о том, что отвыкает от съемочного процесса:
«Минутка самолюбования, глоток игристого и пошла в кадр...
Хоть это бывает не часто... я про КАДР😁».
Поклонникам понравился провокационный наряд знаменитости, и они осыпали ее комплиментами:
«Сексуальная леди».
«Женщина-огонь».
«Самая лучшая!»
«Леся Ивановна, ты бомбита».
«Красавица и большая умница».
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