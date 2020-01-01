«Сексуальная леди»: Леся Никитюк восхитила поклонников пикантным образом

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками фото в откровенном образе.

Леся Никитюк восхитила поклонников пикантным образом instagram.com/lesia_nikituk

Читай также: Анджелина Джоли закрутила роман с лучшим другом Брэда Питта

Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальный снимок. На кадре знаменитость позирует в черном блестящем платье на тонких бретельках с пикантным декольте. Леся не стала надевать бюстгальтер, продемонстрировав обнаженную спину на других кадрах. Образ звезда дополнила ярким макияжем и легкими волнами на волосах.

Судя по всему, Никитюк решила расслабиться, ведь красуется она в пятизвездочном отеле в центре Киева с бокалом шампанского в руках.

Под публикацией девушка в шутливой форме написала о том, что отвыкает от съемочного процесса:

«Минутка самолюбования, глоток игристого и пошла в кадр...

Хоть это бывает не часто... я про КАДР😁».

Поклонникам понравился провокационный наряд знаменитости, и они осыпали ее комплиментами:

«Сексуальная леди». «Женщина-огонь». «Самая лучшая!» «Леся Ивановна, ты бомбита». «Красавица и большая умница».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.