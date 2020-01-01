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«Сексуальная леди»: Леся Никитюк восхитила поклонников пикантным образом

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Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками фото в откровенном образе.

Леся Никитюк восхитила поклонников пикантным образом
Леся Никитюк восхитила поклонников пикантным образом
instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальный снимок. На кадре знаменитость позирует в черном блестящем платье на тонких бретельках с пикантным декольте. Леся не стала надевать бюстгальтер, продемонстрировав обнаженную спину на других кадрах. Образ звезда дополнила ярким макияжем и легкими волнами на волосах.

Судя по всему, Никитюк решила расслабиться, ведь красуется она в пятизвездочном отеле в центре Киева с бокалом шампанского в руках.

Под публикацией девушка в шутливой форме написала о том, что отвыкает от съемочного процесса:

«Минутка самолюбования, глоток игристого и пошла в кадр...
Хоть это бывает не часто... я про КАДР😁».

Поклонникам понравился провокационный наряд знаменитости, и они осыпали ее комплиментами:

«Сексуальная леди».

«Женщина-огонь».

«Самая лучшая!»

«Леся Ивановна, ты бомбита».

«Красавица и большая умница».

 

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Теги: Леся Никитюк, телеведущая, фото, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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