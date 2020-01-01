Бабье царство: Брюс Уиллис потребовал от дочери родить ему внука

Американский актер Брюс Уиллис попросил дочь родить ему внука.

Брюс Уиллис потребовал от дочери родить ему внука gettyimages.com

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Звездная дочь Румер Уиллис рассказала, как отец потребовал от нее внука. Знаменитость аргументировал это тем, что ему не хватает мужской энергии. И это вполне объяснимо, ведь бывшая и нынешняя жены осчастливили его пятью дочерями.

Дочь Брюсса Уиллиса и Деми Мур призналась, что разговор с отцом состоялся во время карантина:

«Во время карантина он обратился ко мне: «Слушай, я бы хотел, чтобы ты родила сына. Нужно добавить хоть немного мужской энергии в семью». Ну, у нас и правда много женщин. От моей мамы и мачехи у него пять дочерей. Женской энергии действительно очень много. Я подумала: «Окей, было бы от кого [родить сына]».

Звездная дочь Румер Уиллис рассказала, как отец потребовал от нее внука instagram.com/rumerwillis

Также Румер пошутила о том, что Брюс «похитит» ее сына, чтобы проводить с внуком больше времени:

«Если у меня родится сын, я вам обещаю, мой отец однажды похитит его. Я думаю, тут важно подождать. Не стоит бросаться в омут с головой, надо найти кого-то, установить прочную связь с ним и лишь потом строить фундамент», — поделилась мыслями девушка.

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