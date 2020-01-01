Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Бабье царство: Брюс Уиллис потребовал от дочери родить ему внука

Комментариев: 0
Американский актер Брюс Уиллис попросил дочь родить ему внука.

Брюс Уиллис потребовал от дочери родить ему внука
Брюс Уиллис потребовал от дочери родить ему внука
gettyimages.com

Читай также: Ранняя девочка: 12-летняя дочь Евгения Кошевого рассказала о своих парнях

Звездная дочь Румер Уиллис рассказала, как отец потребовал от нее внука. Знаменитость аргументировал это тем, что ему не хватает мужской энергии. И это вполне объяснимо, ведь бывшая и нынешняя жены осчастливили его пятью дочерями.

Дочь Брюсса Уиллиса и Деми Мур призналась, что разговор с отцом состоялся во время карантина:

«Во время карантина он обратился ко мне: «Слушай, я бы хотел, чтобы ты родила сына. Нужно добавить хоть немного мужской энергии в семью». Ну, у нас и правда много женщин. От моей мамы и мачехи у него пять дочерей. Женской энергии действительно очень много. Я подумала: «Окей, было бы от кого [родить сына]».

Звездная дочь Румер Уиллис рассказала, как отец потребовал от нее внука
Звездная дочь Румер Уиллис рассказала, как отец потребовал от нее внука
instagram.com/rumerwillis

Также Румер пошутила о том, что Брюс «похитит» ее сына, чтобы проводить с внуком больше времени:

«Если у меня родится сын, я вам обещаю, мой отец однажды похитит его. Я думаю, тут важно подождать. Не стоит бросаться в омут с головой, надо найти кого-то, установить прочную связь с ним и лишь потом строить фундамент», — поделилась мыслями девушка.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Румер Уиллис, фото, Брюс Уиллис, личная жизнь звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь