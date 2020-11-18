Ранняя девочка: 12-летняя дочь Евгения Кошевого рассказала о своих парнях
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Звездная дочь Варвара Кошевая призналась, что уже ходит на свидания, несмотря на то, что отец не одобряет этого. Однажды 12-летняя девочка хотела пойти в кино с бывшим парнем, но папа нарушил планы подростков:
“Я хотела с бывшим парнем сходить в кинотеатр, а папа такой, а пойдем все вместе, и Симку (младшая дочка Евгения Кошевого Серафима) взял. Я такая: «Класс, зашибись»! Мы хотели целоваться на задних рядах»… Прости, папа».
Девушка увлекается k-pop культурой, мечтает побывать в Азии и самостоятельно изучает корейский язык. Более того, Варвара видит рядом с собой парня-корейца:
«Хочу найти себе корейца».
Напомним, что Евгений Кошевой рассказывал о том, что его старшая дочь подвергалась буллингу в школе. Над ней издеваются в школе из-за звездного отца и участия в различных талант-шоу.
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