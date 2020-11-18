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Ранняя девочка: 12-летняя дочь Евгения Кошевого рассказала о своих парнях

Комментариев: 4
Дочь актера студии «Квартал 95» Варвара Кошевая откровенно рассказала о своей личной жизни.

12-летняя дочь Евгения Кошевого рассказала о своих парнях
12-летняя дочь Евгения Кошевого рассказала о своих парнях
instagram.com/varia__koshova_

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Звездная дочь Варвара Кошевая призналась, что уже ходит на свидания, несмотря на то, что отец не одобряет этого. Однажды 12-летняя девочка хотела пойти в кино с бывшим парнем, но папа нарушил планы подростков:

“Я хотела с бывшим парнем сходить в кинотеатр, а папа такой, а пойдем все вместе, и Симку (младшая дочка Евгения Кошевого Серафима) взял. Я такая: «Класс, зашибись»! Мы хотели целоваться на задних рядах»… Прости, папа».

12-летняя дочь Евгения Кошевого рассказала о своих парнях
12-летняя дочь Евгения Кошевого рассказала о своих парнях
instagram.com/varia__koshova_

Девушка увлекается k-pop культурой, мечтает побывать в Азии и самостоятельно изучает корейский язык. Более того, Варвара видит рядом с собой парня-корейца:

«Хочу найти себе корейца».

Напомним, что Евгений Кошевой рассказывал о том, что его старшая дочь подвергалась буллингу в школе. Над ней издеваются в школе из-за звездного отца и участия в различных талант-шоу.

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Теги: Варвара Кошевая, фото, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (4)
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Azeroth    18.11.2020, 19:21
Оценка:  0
Azeroth
какое уЁ*ище просто жесть
Mydove    18.11.2020, 18:22
Оценка:  +1
Mydove
А в 14 лет родит Кошевому внука)))
гость  (аноним)  18.11.2020, 16:07
Оценка:  0
гость
Ясное дело что у клоуна давалка растет
Василий-Пупкин    18.11.2020, 12:33
Оценка:  0
Василий-Пупкин
фууууу уродина
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