Ранняя девочка: 12-летняя дочь Евгения Кошевого рассказала о своих парнях

Дочь актера студии «Квартал 95» Варвара Кошевая откровенно рассказала о своей личной жизни.

12-летняя дочь Евгения Кошевого рассказала о своих парнях instagram.com/varia__koshova_

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Звездная дочь Варвара Кошевая призналась, что уже ходит на свидания, несмотря на то, что отец не одобряет этого. Однажды 12-летняя девочка хотела пойти в кино с бывшим парнем, но папа нарушил планы подростков:

“Я хотела с бывшим парнем сходить в кинотеатр, а папа такой, а пойдем все вместе, и Симку (младшая дочка Евгения Кошевого Серафима) взял. Я такая: «Класс, зашибись»! Мы хотели целоваться на задних рядах»… Прости, папа».

12-летняя дочь Евгения Кошевого рассказала о своих парнях instagram.com/varia__koshova_

Девушка увлекается k-pop культурой, мечтает побывать в Азии и самостоятельно изучает корейский язык. Более того, Варвара видит рядом с собой парня-корейца:

«Хочу найти себе корейца».

Напомним, что Евгений Кошевой рассказывал о том, что его старшая дочь подвергалась буллингу в школе. Над ней издеваются в школе из-за звездного отца и участия в различных талант-шоу.

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