Супруга украинского телеведущего Григория Решетника, Кристина, поделилась с подписчиками откровенным фото.

Беременная Кристина Решетник показала оголенный живот instagram.com/kristina_reshetnik

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Жена неизменного ведущего шоу «Холостяк» Кристина Решетник на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантный снимок. На кадре знаменитость позирует черном бюстгальтере, расстегнутой белой рубашке и джинсах. Девушка смотрит на свой округлившийся живот и улыбается. Столь откровенный снимок на странице у Кристины большая редкость. Звезда активно транслирует свою жизнь в социальных сетях, публикуя нежные семейные снимки.

Беременная Кристина Решетник показала оголенный живот instagram.com/kristina_reshetnik

Под публикацией звездная жена пожелала своим подписчицам, которые находятся в интересном положении, всего наилучшего:

«Кожній із вас я бажаю прекрасної вагітності, здоров’я і легких пологів ❤Насолоджуватися і дякувати за те, що зараз відбувається з вами і вашим тілом 😉».

Поклонники отметили, что беременность к лицу Кристине, и рассыпались в комплиментах:

«Очень красивая». «Беременная женщина по-особенному красивая». «Идеальная фигура для девушки». «Секси». «Обаятельная».

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