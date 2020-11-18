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Беременная Кристина Решетник показала оголенный живот

Комментариев: 2
Супруга украинского телеведущего Григория Решетника, Кристина, поделилась с подписчиками откровенным фото.

Беременная Кристина Решетник показала оголенный живот
Беременная Кристина Решетник показала оголенный живот
instagram.com/kristina_reshetnik

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Жена неизменного ведущего шоу  «Холостяк» Кристина Решетник на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантный снимок. На кадре знаменитость позирует черном бюстгальтере, расстегнутой белой рубашке и джинсах. Девушка смотрит на свой округлившийся живот и улыбается. Столь откровенный снимок на странице у Кристины большая редкость. Звезда активно транслирует свою жизнь в социальных сетях, публикуя нежные семейные снимки.

Беременная Кристина Решетник показала оголенный живот
Беременная Кристина Решетник показала оголенный живот
instagram.com/kristina_reshetnik

Под публикацией звездная жена пожелала своим подписчицам, которые находятся в интересном положении, всего наилучшего:

«Кожній із вас я бажаю прекрасної вагітності, здоров’я і легких пологів ❤Насолоджуватися і дякувати за те, що зараз відбувається з вами і вашим тілом 😉».

Поклонники отметили, что беременность к лицу Кристине, и рассыпались в комплиментах:

«Очень красивая».

«Беременная женщина по-особенному красивая».

«Идеальная фигура для девушки».

«Секси».

«Обаятельная».

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Теги: Кристина Решетник, беременность, фото, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  18.11.2020, 17:01
Оценка:  -1
гость
Ура!
vseass    18.11.2020, 12:58
Оценка:  -20
vseass
Наверняка это очередной ребёнок Олега Газманова по прозвищу"секс-есаул".
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