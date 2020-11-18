Беременная Кристина Решетник показала оголенный живот
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Жена неизменного ведущего шоу «Холостяк» Кристина Решетник на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантный снимок. На кадре знаменитость позирует черном бюстгальтере, расстегнутой белой рубашке и джинсах. Девушка смотрит на свой округлившийся живот и улыбается. Столь откровенный снимок на странице у Кристины большая редкость. Звезда активно транслирует свою жизнь в социальных сетях, публикуя нежные семейные снимки.
Под публикацией звездная жена пожелала своим подписчицам, которые находятся в интересном положении, всего наилучшего:
«Кожній із вас я бажаю прекрасної вагітності, здоров’я і легких пологів ❤Насолоджуватися і дякувати за те, що зараз відбувається з вами і вашим тілом 😉».
Поклонники отметили, что беременность к лицу Кристине, и рассыпались в комплиментах:
«Очень красивая».
«Беременная женщина по-особенному красивая».
«Идеальная фигура для девушки».
«Секси».
«Обаятельная».
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