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«Мы не покинули шоу»: Сергей Мельник сделал неожиданное заявление

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Украинский футболист Сергей Мельник поделился с подписчиками своим мнением насчет вылета из шоу.

Сергей Мельник сделал неожиданное заявление
Сергей Мельник сделал неожиданное заявление
instagram.com/sergeimelnik

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Участник проекта «Танці з зірками 2020» Сергей Мельник всего в шаге от финала покинул шоу. Знаменитость на своей странице в Инстаграм опубликовал милые фото со своей партнершей. На кадре Сергей держит на руках Аделину Дели, нежно обнимая за талию. Под публикацией спортсмен поделился воспоминаниями об участии в масштабном шоу:

«Ох , сколько эмоций тебя переполняет , когда ты только вспоминаешь через что нам с @adelina.deli пришлось пройти за эти 3-4 месяца , каких усилий стоил КАЖДЫЙ прожитый день во время проекта 😓. Ты , как закатал рукава ещё летом , в августе , приступил к « шаг приставил шаг» .... И Сегодня открыл глаза в средине ноября ... (как один день прошёл ) ..»

Сергей Мельник сделал неожиданное заявление
Сергей Мельник сделал неожиданное заявление
instagram.com/sergeimelnik

Также Мельник не может принять тот факт, что победителем проекта станет не он:

«Мы не покинули шоу , Мы - красиво и очень достойно завершили наш путь на проекте «Танцы со звёздами».

Поклонники выразили слова поддержки любимой паре в комментариях:

«Ты был очень достойный».

«Вы такие умнички».

«Вы большие молодцы».

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Теги: Сергей Мельник, футболист, Танці з зірками 2020, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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