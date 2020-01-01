«Мы не покинули шоу»: Сергей Мельник сделал неожиданное заявление

Украинский футболист Сергей Мельник поделился с подписчиками своим мнением насчет вылета из шоу.

Сергей Мельник сделал неожиданное заявление instagram.com/sergeimelnik

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Участник проекта «Танці з зірками 2020» Сергей Мельник всего в шаге от финала покинул шоу. Знаменитость на своей странице в Инстаграм опубликовал милые фото со своей партнершей. На кадре Сергей держит на руках Аделину Дели, нежно обнимая за талию. Под публикацией спортсмен поделился воспоминаниями об участии в масштабном шоу:

«Ох , сколько эмоций тебя переполняет , когда ты только вспоминаешь через что нам с @adelina.deli пришлось пройти за эти 3-4 месяца , каких усилий стоил КАЖДЫЙ прожитый день во время проекта 😓. Ты , как закатал рукава ещё летом , в августе , приступил к « шаг приставил шаг» .... И Сегодня открыл глаза в средине ноября ... (как один день прошёл ) ..»

Сергей Мельник сделал неожиданное заявление instagram.com/sergeimelnik

Также Мельник не может принять тот факт, что победителем проекта станет не он:

«Мы не покинули шоу , Мы - красиво и очень достойно завершили наш путь на проекте «Танцы со звёздами».

Поклонники выразили слова поддержки любимой паре в комментариях:

«Ты был очень достойный». «Вы такие умнички». «Вы большие молодцы».

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