«Я практически не живу»: Санта Димопулос пожаловалась на шоу «Танці з зірками 2020»

Украинская певица Санта Димопулос призналась, что у нее нет времени на личную жизнь из-за проекта «Танці з зірками 2020».

Санта Димопулос пожаловалась на шоу «Танці з зірками 2020» instagram.com/santadimopulos

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Популярная исполнительница Санта Димопулос стала участницей шоу «Танці з зірками 2020». Знаменитость каждый эфир радует зрителей потрясающими номерами, а преданные фанаты благодарят ей своими голосами. Паре осталось еще немного, чтобы посоревноваться за победу в финале, однако сил у певицы едва хватает. Под публикацией Санта рассказала, что из-за напряженного графика у нее нет времени на семью и отдых:

«Впрочем, вживую у меня нет времени видеться даже с собой (утром в зеркале не Санта🙈😂)

Я практически не живу вне зала, вся моя жизнь проходит сейчас на паркете: растяжка, проработка, ещё раз проработка... «Макс, я переживаю, давай ещё раз пройдём вот эту часть...» Мне тяжело: физически и морально.

Нам всем тяжело... думать, что мы конкуренты, что кто-то должен уйти, тяжело сохранять легкий, позитивный настрой и не терять самообладание».

Поклонники поддержали свою любимицу в комментариях, осыпав приятными словами:

«Мы тебя любим и гордимся. Все поддерживают, верят и ждут, когда уже сможем тебя обнять». «Санта, вы крутая! Не сдавайтесь!» «Ви неймовірна, фантастична жінка». «Санта, вы пример для подражания! Верю у вас все получится. Даже больше».

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