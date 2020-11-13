Влюбилась до «бабочек в животе»: Слава Каминская рассказала о своих чувствах
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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала эффектное селфи. На кадре знаменитость позирует сидя в машине, в оранжевой шубе, с локонами на волосах и ярким макияжем. Под публикацией артистка призналась, что во время влюбленности все ее мысли крутятся вокруг объекта вожделения, намекая на новый роман:
«Эти маленькие твари своими крылышками [«бабочки в животе»] там по всем органам туды-сюды, мозг отключается, думать ни о чем не можешь, движения парализует.
А самый главный минус – бьет по ребрам. А они у меня, вы помните, не первой свежести».
Поклонники порадовались за то, что в жизни у Славы появился любимый человек, и рассыпались в приятных словах:
«Мы рады, что вы влюблены».
«Необыкновенно красивая».
«Шикарная».
«Вы просто богиня».
Фанаты мучаются в догадках, кто же запал в душу любимой артистке, поскольку Каминская держит имя возлюбленного в тайне.
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