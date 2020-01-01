«Дикая пантера»: Настя Каменских предстала в откровенном образе
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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость позирует в черном боди с глубоким декольте и лосинах с прозрачными вставками. Наряд выигрышно подчеркивает аппетитные формы артистки, которые Настя, не стесняясь, демонстрирует после похудения. Образ звезда дополнила множеством аксессуаров, стильной прической и ярким макияжем.
Под публикацией известная певица сравнила себя с пантерой:
«Pantera negra mood».
Поклонники восхитились внешним видом Каменских, осыпав ее приятными словами в комментариях:
«Шик, блеск, красота!!!😍»
«Ну что за конфетка».
«Настя как всегда прекрасна».
«Фигура супер».
«Дикая пантера».
«Очень сексуально и подчеркивает все прелести».
«Вау, какая женщина».
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