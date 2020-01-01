«Дикая пантера»: Настя Каменских предстала в откровенном образе

Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками пикантным фото.

Настя Каменских предстала в откровенном образе instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость позирует в черном боди с глубоким декольте и лосинах с прозрачными вставками. Наряд выигрышно подчеркивает аппетитные формы артистки, которые Настя, не стесняясь, демонстрирует после похудения. Образ звезда дополнила множеством аксессуаров, стильной прической и ярким макияжем.

Под публикацией известная певица сравнила себя с пантерой:

«Pantera negra mood».

Поклонники восхитились внешним видом Каменских, осыпав ее приятными словами в комментариях:

«Шик, блеск, красота!!!😍» «Ну что за конфетка». «Настя как всегда прекрасна». «Фигура супер». «Дикая пантера». «Очень сексуально и подчеркивает все прелести». «Вау, какая женщина».

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