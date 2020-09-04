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В Сети обсуждают возможный роман Натальи Могилевской с известным миллионером

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Наталья Могилевская появилась на публике с владельцем столичных бутиков Олегом Рыжовым.
В Сети обсуждают возможный роман Натальи Могилевской с известным миллионером
В Сети обсуждают возможный роман Натальи Могилевской с известным миллионером
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

В конце октября 2019 года Народная артистка Украины, певица Наталья Могилевская подтвердила новый роман. Однако имя избранника знаменитость не стала афишировать.

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А на днях Наталья вышла в свет в компании известного мужчины. В Сети тут же принялись обсуждать их возможный роман. Так, 3 сентября Могилевская посетила закрытие Украинской недели моды с владельцем столичных бутиков Олегом Рыжовым. Наталья держала миллионера за руку и нежно обнималась с ним на камеру.Об этом сообщает Viva.

“Мы пришли поддержать украинских дизайнеров и вдохновиться. Я одета в украинский бренд своей подруги, он называется Fukel, почти как любовник, если поменять последнюю букву L на R. Наряд для меня выбирал не Олег, он любит меня в платьях. Я просто хулиганила“, - рассказала Могилевская. 

Ранее Наталья Могилевская рассказала, как пережила самое тяжелое время в жизни.

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Теги: Наталья Могилевская, Олег Рыжов
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Источник: ivоna bigmir)net

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