В Сети обсуждают возможный роман Натальи Могилевской с известным миллионером

Наталья Могилевская появилась на публике с владельцем столичных бутиков Олегом Рыжовым.

В конце октября 2019 года Народная артистка Украины, певица Наталья Могилевская подтвердила новый роман. Однако имя избранника знаменитость не стала афишировать.

Читай также: “Вот 27 вам и не больше“: Стильная Могилевская без белья очаровала Сеть

А на днях Наталья вышла в свет в компании известного мужчины. В Сети тут же принялись обсуждать их возможный роман. Так, 3 сентября Могилевская посетила закрытие Украинской недели моды с владельцем столичных бутиков Олегом Рыжовым. Наталья держала миллионера за руку и нежно обнималась с ним на камеру.Об этом сообщает Viva.

“Мы пришли поддержать украинских дизайнеров и вдохновиться. Я одета в украинский бренд своей подруги, он называется Fukel, почти как любовник, если поменять последнюю букву L на R. Наряд для меня выбирал не Олег, он любит меня в платьях. Я просто хулиганила“, - рассказала Могилевская.

Ранее Наталья Могилевская рассказала, как пережила самое тяжелое время в жизни.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.