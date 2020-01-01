Наталья Могилевская рассказала, как пережила самое тяжелое время в жизни

31 августа состоялась премьера нового сезона проекта "Життя Відомих Людей".

Сегодня на телеканале «1+1» в 9:25 состоялась премьера третьего сезона проекта «Життя Відомих Людей». Накануне премьеры в студию «Сніданку з 1+1» пришла новая пара ведущих - певица, участница “Женского Квартала“ Вера Кекелия, и актер Богдан Юсипчук, который уже вел предыдущие сезоны.

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Новая ведущая проекта рассказала ведущим утреннего шоу Нелли Шовкопляс и Егору Гордееву, что для нее лично означает «ЖВЛ»:

«Это эксклюзивы и невероятные истории, которые меня лично вдохновляют. Какого бы статуса и уровня не были звезды, они переживают такие же эмоции, как и каждый из нас. Когда мы готовимся к эфирам, я просматриваю каждый сюжет и глубоко переживаю историю каждого героя».

Ведущие рассказали, что для первого эпизода «ЖВЛ» подготовил эксклюзивное интервью певицы Натальи Могилевской, в котором она призналась, какие трудные периоды переживала на пике своей популярности.

«Я вообще перестала быть счастливой, когда стала популярной. Просто ждала, когда жизнь закончится, когда это ад закончится», - откровенничает певица.

Наталья признается, что во время карантина в ней произошла переоценка ценностей, и «карантинная весна» стала первой, которой певица насладилась в полной мере:

«Я стала мягче, более внимательной к другим».

Артистка с грустью вспоминает тяжелый период, когда не стало ее самого дорогого человека - мамы.

«Я прошла через крайний уровень разочарования, прежде всего в себе и собственных целях, ведь деньги и популярность мне не принесли счастья. Я прошла через профессиональную деформацию, но поняла, что должна стать другим человеком».

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Отвечая на вопрос журналистки «ЖВЛ» Марины Синеокой, что заставило Наталью выйти из этого состояния, певица рассказала, что это понимание: почти на протяжении года она не чувствовала ничего, кроме агрессии. Тогда Наталья вспомнила, какой была в детстве, и готова была даже отказаться от карьеры, чтобы вернуть себе радость жизни. Именно тогда певица решила податься в Индию, где и начала свою трансформацию, ища покоя и гармонии.

Сейчас Наталья не говорит о личном, но признается, что ее сердце занято.

Вера Кекелия и Богдан Юсипчук проанонсировали, что в следующих выпусках «ЖВЛ» зрителей ждут эксклюзивные истории из жизни Софии Ротару из уст ее родных, рассказ о дочь Андрея Кузьменко Барбары и многие других эксклюзивов.

Ранее мы писали, как прошел первый выпуск шоу “Танці з зірками 2020“.

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