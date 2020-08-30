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"Вот 27 вам и не больше": Стильная Могилевская без белья очаровала Сеть

Комментариев: 6
Певица Наталья Могилевская показала эффектный образ в наряде с глубоким вырезом .

45-летняя Могилевская похвасталась пышной грудью
45-летняя Могилевская похвасталась пышной грудью
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Певица Наталья Могилевская, которая недавно стала жгучей блондинкой, очаровала Сеть стильным образом. Звезда примерила яркий брючный костюм, под который надела топ с очень глубоким декольте.

Фото артистка добавила в Инстаграм.

В кадре 45-летняя Могилевская позирует, сидя в игривой позе, забросив ногу на ногу. В разрез на майке, которую звезда надела без белья, видна пышная грудь Натальи.

Такой задорный образ Могилевская выбрала для пятничного вечера.

1-2-3 выбирайте!
Мне, конечно, 3 - это же последняя ПЯТНИЦА Летааааа!!! - написала Могилевская.

45-летняя Могилевская похвасталась пышной грудью
45-летняя Могилевская похвасталась пышной грудью
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Фолловеры отметили, что наряд очень идет звезде и похвалили ее за моложавый вид:

  • Ну Наташенька ))) вот 27 лет тебе тут. Кайфово
  • Вы на всех фото Наташа прекрасны! 🔥
  • Наташенька,как вам идёт оранж
  • 🔥 тоже 3. Пятница время тусить 😄
  • 👍Супер, вам дуже личить блондинкою!!!😊
  • Ты везде супер красивая ❤️, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Настю Каменских раскритиковали за откровенный наряд.

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Теги: без белья, Наталья Могилевская, грудь
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (6)
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Осталось 600 символов
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гость  (аноним)  30.08.2020, 21:33
Оценка:  +1
гость
Что у нее за быстросьем в ухе на первом фото? Это супермодно сейчас?
гость  (аноним)  30.08.2020, 20:53
Оценка:  +1
гость
Старая кляча, надоела.
pусский  (аноним)  30.08.2020, 18:59
Оценка:  0
pусский
Вы бы знали, как я пёрнул! Даже Гоголь не смог бы описать это событие!
SAId    30.08.2020, 18:40
Оценка:  +15
SAId
типа баба ягодка опять?? не...ягодка только в обертке возраст темнота не скроет....
гость  (аноним)  30.08.2020, 17:48
Оценка:  0
гость
Покрасилась в белый цвет..так ей он не идёт... Есть те кому блондинка идёт,а это не тот случай...
гость  (аноним)  30.08.2020, 17:33
Оценка:  +1
гость
Ёбудалась . Какие 27 ? 55 лет. Так должен человек выглядеть в 55. Это на все поправки на её страшную "красоту"
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