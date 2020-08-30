"Вот 27 вам и не больше": Стильная Могилевская без белья очаровала Сеть

Певица Наталья Могилевская показала эффектный образ в наряде с глубоким вырезом .

45-летняя Могилевская похвасталась пышной грудью instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Певица Наталья Могилевская, которая недавно стала жгучей блондинкой, очаровала Сеть стильным образом. Звезда примерила яркий брючный костюм, под который надела топ с очень глубоким декольте.

Фото артистка добавила в Инстаграм.

В кадре 45-летняя Могилевская позирует, сидя в игривой позе, забросив ногу на ногу. В разрез на майке, которую звезда надела без белья, видна пышная грудь Натальи.

Такой задорный образ Могилевская выбрала для пятничного вечера.

1-2-3 выбирайте!

Мне, конечно, 3 - это же последняя ПЯТНИЦА Летааааа!!! - написала Могилевская.

45-летняя Могилевская похвасталась пышной грудью instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Фолловеры отметили, что наряд очень идет звезде и похвалили ее за моложавый вид:

Ну Наташенька ))) вот 27 лет тебе тут. Кайфово

Вы на всех фото Наташа прекрасны! 🔥

Наташенька,как вам идёт оранж

🔥 тоже 3. Пятница время тусить 😄

👍Супер, вам дуже личить блондинкою!!!😊

Ты везде супер красивая ❤️, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Настю Каменских раскритиковали за откровенный наряд.

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