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"У нас просто летала мебель": MamaRika рассказала о ссорах с мужем

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Украинская певица MamaRika призналась, что смогла бы простить измену.
"У нас просто летала мебель": MamaRika рассказала о ссорах с мужем
"У нас просто летала мебель": MamaRika рассказала о ссорах с мужем
instagram.com/mamarika_official

В рубрику «Вкусный эксклюзив» к ведущей Марии Мельник пришла певица MamaRika. В откровенном интервью для программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» артистка рассказала, смогла ли бы простить измену и почему уверена, что ссоры в семье – это хорошо.

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Во время карантина певица MamaRika вместе с мужем, юмористом Сергеем Средой, выставляли в социальные сети много видео, в которых демонстрировали ссоры или шутили над какими-то семейными отношениями. Однако, как оказалось, и в реальных отношениях пары есть место для споров.

«Место ссорам есть, и слава богу, – мы же живые люди! Если у людей нет скандалов, нет вот этой страсти, то это гиблый номер. Иногда надо немножко повыяснять отношения, поразбираться, поговорить, – признается певица MamaRika в эфире канала «Украина». – У нас, слава богу, уже не так, как раньше было – до свадьбы, когда летали стулья по квартире, потому что так оно и было – у нас просто летала мебель. Сейчас мы научились доводить до определенного накала и расходиться по комнатам. Брать таймаут пять минут, выходить и говорить – ты была права или ты был прав».

Последняя же ссора была из-за съемок нового клипа. Пара никак не могла прийти к согласию.

«За Сергеем последнее слово в проекте, потому что у него очень хорошая чуйка продюсера. Он продюсер MamaRika. Это уже не секрет. Я ему доверяю. Это мой лучший друг, это мой любовник, это мой любимый человек, это мой тыл», – поделилась артистка.

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Более того, по словам певицы, она смогла бы простить мужчине измену, ведь имеет на это свою философию.

«Я бы простила измену, так как в большинстве случаев, когда человек идет налево – виноваты оба, ведь они не услышали друг друга. Или же жена не увидела, что в какой-то момент что-то пошло не так. Я считаю, что мы должны заинтересовывать мужчин. Если это случилось по твоей причине, тогда надо прощать. Где-то ты не одела красивое белье, где-то не услышала его, где-то он хотел внимания, а ты не додала. Они как дети – постоянно хотят внимания», – рассказала MamaRika в программе «Ранок з Україною».

Напомним, ранее MamaRika опубликовала постельное фото с мужем.

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Теги: MamaRika
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  28.08.2020, 12:45
Оценка:  -1
гость
Моя тварь не простила, раньше жалел, а сейчас пошла она на х...у...й и в принципе все бабы без исключения конченные твари.
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