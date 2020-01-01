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"Перехожу на девушек": MamaRika рассказала о флирте после свадьбы

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Украинская певица MamaRika не против пофлиртовать с девушками.
"Перехожу на девушек": MamaRika рассказала о флирте после свадьбы
"Перехожу на девушек": MamaRika рассказала о флирте после свадьбы
instagram.com/mamarika_official

Рубрику «Вкусный эксклюзив» с ведущей Марией Мельник посетила певица MamaRika. Эксклюзивно для «Ранку з Україною» на канале «Украина» артистка рассказала, как они с мужем поддерживают уровень романтики после свадьбы и почему она перешла на флирт с женщинами.

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В марте этого года MamaRika объявила о своем замужестве с юмористом Сергеем Средой. Пара поженилась в Таиланде после пяти лет отношений. Но певица говорит: штамп в паспорте никак не сказался на их любви.

«Просто не надо опять же делать на этом такой акцент. Поженились и слава богу. Это закономерность – вы к этому шли. Надо сохранять уровень романтики такой, какой был до свадьбы, – рассказывает MamaRika в программе «Ранок з Україною». – Если бы это была вечерняя передача, я бы вам рассказала такие смешные истории. Как весело, когда у тебя есть собака. Мы переехали в одноэтажный дом и как-то забыли закрыть дверь, и авав – это не утренний рассказ – расхватает пресса, что MamaRika занималась со своим мужем «супружеским долгом» и им помешал Рокки».

MamaRika рассказала о флирте после свадьбы
MamaRika рассказала о флирте после свадьбы
instagram.com/mamarika_official

Но несмотря на бракосочетание, певица не отказывает себе во флирте, говорит – имеет к этому понятию свое особое отношение. Поэтому не против пофлиртовать с девушками.

«А почему нет? Что такое флирт вообще? Это обмен энергией на таком тонком уровне, я не вижу здесь ничего такого. Все остается на уровне шуток, тогда это флирт, а если это переходит в нечто большее, тогда это не катит. Теперь, как замужняя женщина, в большинстве случаев перехожу на девушек», – поделилась певица.

Более того, муж MamaRika – юморист Сергей Середа тоже не против такого общения жены.

«Сергей никогда не против, когда это касается девушек. Он сказал: «Настя, я не против, если что, я могу быть третьеньким или четвертеньким», – призналась певица в эфире канала «Украина». –Каждый живет себе так, как ему удобно, и пусть люди забавляются, как им нравится. Нам достаточно друг друга, если серьезно говорить, мы очень любимся, тьфу-тьфу-тьфу! Нам идеально вдвоем!»

Напомним, ранее MamaRika опубликовала постельное фото с мужем.

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Теги: MamaRika
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Источник: Ivоna bigmir)net

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