Украинская певица MamaRika рассказала, планирует ли с мужем Сергеем Середой в ближайшее время пополнение в семье.

"Работаем над этим в теории": MamaRika заговорила о пополнении в семье instagram.com/mamarika_official

На «Вкусный эксклюзив» к Марии Мельник в программу «Ранок з Україною» пришла певица MamaRika. Во время интервью в эфире канала «Украина» звездная гостья рассказала, планируют ли они с мужем юмористом Сергеем Средой пополнения в семье и что мешает им это реализовать.

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Известная украинская певица MamaRika в этом году вышла замуж за юмориста Сергея Среду. Пара поженилась в Таиланде после пяти лет отношений. В последнее время молодожены все чаще говорят о том, что мечтают о детях и как можно быстрее.

«Скорее всего, никто об этом не узнает до момента, когда это уже будет действительно видно. Это очень личное, но пока мы над этим работаем только в теории. Пока нет времени», – рассказала MamaRika в программе «Ранок з Україною».

По словам артистки, сейчас она занята карьерой, в чем близкие люди ее полностью поддерживают.

«Мы готовимся к съемкам нового клипа, новой видеоработы. Песня «МАЄМО», которую мы отсняли собственно в Тае во время нашей свадьбы, разрывает все чарты. Моя пиарщица постоянно говорит: «Давай не выпускать новый, давай еще не выпускать новый. Пусть этот покрутится». Поэтому мы ждем пока «МАЄМО» хоть немножечко осядет, и параллельно готовим новую видеоработу на песню «Скажене дівчисько», – поделилась певица в эфире канала «Украина».

Напомним, ранее MamaRika опубликовала постельное фото с мужем.

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