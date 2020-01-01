Украинская певица показала пикантный кадр.

Украинская певица, участница “Фабрики звезд 3“ и звезда юмористического шоу “Однажды в Одессе“ MamaRika поделилась очередным откровенными кадрами со своим супругом, участником “Лиги Смеха“ и капитаном команды “Одесские Мансы“ Сергеем Середой.

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На своей странице в Инстаграм 31-летняя артистка опубликовала пикантное постельное фото. Муж исполнительницы нежно целует ее плечо. Пара прикрыла обнаженные тела белыми простынями.

“За вікном дощ,тому настрій відповідний... Любіться,бо тільки це має сенс...“, - подписала горячий снимок MamaRika.

MamaRika опубликовала постельное фото с мужем скриншот

Напомним, ранее MamaRika объяснила, почему при росписи не взяла фамилию мужа.

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